Szentkirályi Alexandra: Ha rajtuk múlna, a rezsicsökkentésnek vége lenne

Magyar Péter és a Tisza Párt számára fontosabb a külföldi finanszírozók elvárása, mint a magyar családok pénztárcája. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: Nem engedhetjük, hogy egy olyan kockázatos ember kerüljön hatalomra itthon, aki hazánkat is a bólogató, „Jawohl”-politika soraiba taszítaná.

„Magyar Péter és a Tisza Párt egyszerűen nem tudna, és nem is akarna nemet mondani sem a brüsszeli, sem az ukrán parancsokra. Számukra fontosabb a külföldi finanszírozók elvárása, mint a magyar családok pénztárcája. Ha rajtuk múlna, a rezsicsökkentésnek vége lenne, az olajcsapok pedig zárva maradnának. Magyar Péter politikai túlélése Brüsszeltől függ, a magyarok biztonsága viszont pont miatta kerülne veszélybe. Ők maguk vallották be: ha mindent elmondanának, megbuknának.” – írta közösségi oldalán a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.

Egy dolog viszont egészen biztos: a nemzeti kormány nem fog engedni semmilyen zsarolásnak. Az ukrán olajblokádot magunknak kell letörni, és erre meg is vannak az eszközeink, ezért küzdött Orbán Viktor Brüsszelben. Világossá tesszük: amíg nincs olaj Magyarországnak, nincs pénz Ukrajnának! Ezt mi garantáljuk, akár tetszik Kijevnek és Brüsszelnek, akár nem. Nekünk Magyarország az első és nem fogjuk hagyni, hogy a magyar emberek fizessék meg egy olyan háború árát, amibe Brüsszel bele akar rángatni minket. A választásig hátralévő hetekben a kérdés tehát már nemcsak a gazdaságról szól, hanem a szuverenitásunkról.

Ugyanakkor Szentkirályi Alexandra leszögezte, hogy április előtt és után is olyan, felelős kormányfőre van szükségünk, amely nemet tud mondani a nyugati követeléseknek és le tudja törni az olajblokádot.