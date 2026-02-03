Kényszersorozás Kárpátalján: kiderült az elhurcolt szívbeteg magyar családapa állapota

A beregszászi Reban Zsolt a legújabb áldozata az ukrán kényszersorozásnak. A férfit annak ellenére hurcolták el az utcáról, hogy súlyos szívbeteg volt egész életében, amely miatt katonaság alóli felmentése is volt - írja a Bors.

Most Zoltánért aggódik a családja, aki szintén szívbeteg, és szintén a nyílt utcáról sorozták be katonának, egy héttel karácsony előtt (nevét ő és családja érdekében megváltoztattuk). Azóta megpróbáltatások sorát szenvedte el az 58 éves szív- és gerincbeteg családapa, akinek a mobiltelefonját azonnal elvették, emiatt napokon át nem tudott beszélni szeretteivel, így fogalmuk sem volt hova tűnt Zoltán. A család végül egy ismerősön keresztül tudta meg az apa szörnyű sorsát. Egy kis időre visszakapta a telefonját, amikor a szeretteivel tudott beszélni, és a Borsnak is nyilatkozott a történtekről.

Úgy bántak velünk, mint egy darab hússal. Nekik mindössze annyit számítottunk, hogy meglegyen a megfelelő létszám. Egy tiszt még meg is fenyegetett, hogy ha el merem árulni az orvosi kivizsgáláson, hogy beteg vagyok, megnézhetem magam. Valódi vizsgálat nem volt, épphogy ránk néztek, majd kitöltötték a papírt

– fogalmazott.

A férfi jelenleg is egy kiképzőbázison tartózkodik. A mobilját nem tarthatja magánál, csupán hetente kapja meg fél órára - írja a Bors.

Nagyon aggódom az édesapámért, de legalább van róla hírünk. Hétvégén az édesanyám röviden tudott vele beszélni. Így tudtuk meg, hogy nagyon gyenge, de amikor a tiszteknek rosszullétre panaszkodott, közölték vele, hogy ne szimuláljon

– mesélte az elhurcolt szívbeteg apa lánya.

A kemény kiképzés miatt már egyszer kórházba került, amikor összeomlott az 50 kilós felszerelés súlya alatt.

Rengeteget sírunk itthon, nagyon féltjük apát. Most annak is örülnünk kell, hogy a napokban gyógyszert és csomagot küldhettünk neki. Cigarettát is kért, biztosan nem magának, hanem mert abban a közegben értéke van

– árulta el a lány.

Zoltán családja hallott róla, hogy a napokban egy újabb magyar férfi vesztette életét a kényszersorozás következtében. A nyáron Sebestyén József esett az önkény áldozatául, most a beregszászi Reban Zsolt.

Mélyen együttérzünk Zsolt családjával, és folyamatosan imádkozunk az édesanyámmal apu hazatéréséért

– fejezte be a fiatal lány.

Nemet kell mondani Brüsszel háborús tervére! „Magyar emberek halnak meg értelmetlenül az ukrajnai háborúban. Sebestyén József után egy újabb magyar, a beregszászi Reban Zsolt lett az ukrán kényszersorozás áldozata. Hiába volt súlyos, egész életében tartó szívbetegsége, ami miatt felmentették a katonai szolgálat alól, a sorozókat ez nem érdekelte. Erőszakkal elhurcolták az utcáról, és néhány nappal később egy kiképzőközpontban, távol a fronttól, életét vesztette…. Ez a tragédia ismét megmutatja, hogy a brüsszeli háborús politika nem elvont fogalom, hanem nagyon is valós, magyar életeket követelő valóság. Nem Sebestyén József volt az első és sajnos biztosak lehetünk benne, hogy nem is az utolsó. A mi felelősségünk, hogy megvédjük a sajátjainkat ettől az őrülettől, mert a magyar kormány az egyetlen Európában, ami a kezdetektől fogva a békét képviseli. Magyarországon egyedül a Fidesz tud és akar nemet mondani Brüsszel háborús tervének! Egy biztos választás van: a Fidesz!” – írta Facebook-bejegyzésében az újabb kárpátaljai magyar elhurcolt, majd elhunyt férfi ügyével kapcsolatban Szentkirályi Alexandra.



