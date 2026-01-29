RETRO RÁDIÓ

Vitályos Eszter elmondta, meddig fizetik ki a hathavi fegyverpénzt

A kormányszóvivő a hathavi fegyverpénz mellett a tűzifaprogram részleteiről is beszélt a Kormányinfón.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.29. 13:17
Kormányinfó Vitályos Eszter fegyverpénz

A szerdai kormányülésen megosztották a januári rezsistop technikai részleteit és a csütörtökön induló Nemzeti Petícióról is beszéltek. Ezeknek részleteiről tájékoztatott a január 29-i kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő, valamint Lantos Csaba energiaügyi miniszter.

LANTOS Csaba; GULYÁS Gergely; VITÁLYOS Eszter
Kormányinfót tartottak január 29-én, csütörtök délelőtt (Fotó: Máthé Zoltán /  MTI)

Vitályos Eszter kormányszóvivő elmondta, január 30-án fizetik ki a hathavi fegyverpénzt, mintegy 80 ezer fegyveresnek. Döntést hoztak a szociális tűzifaprogram kapcsán is: a 2026 január 28-ig benyújtott kérelmeket mind jóváhagyták és március 15-ig mind kézbesítve lesz

A kormány döntése értelmében január 30-án fizetik ki a katonák, rendvédelmi dolgozók számlájára a hathavi fegyverpénzt, mellyel elismerjük a munkájukat

– fogalmazott Vitályos Eszter, akinek szavait a Ripost idézte. A fegyverpénz 2026-ban egy egyszeri, hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatás, amelyet a hivatásos rendvédelmi és fegyveres szervek tagjai kapnak.

Nézd vissza a teljes kormányinfót! 


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu