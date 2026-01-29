RETRO RÁDIÓ

Lantos Csaba elmondta, hogy számolható ki a januári rezsistop 30%-os kedvezménye

A január 29-ei Kormányinfón Lantos Csaba energiaügyi miniszter is részt vett.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.29. 13:04
Módosítva: 2026.01.29. 13:04
januári rezsistop kormányinfó Lantos Csaba

A januári rezsistoppal 30%-os kedvezményt kapnak a magyar családok. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Lantos Csaba energiaügyi miniszter arról adtak tájékoztatást; a kormány elsődleges szándéka az volt, hogy minden család részesüljön ebben a 30 százalékos kedvezményben.

A kormány döntést hozott a januári rezsistophoz kapcsolódó számlákkal kapcsolatban. Tavaly januárhoz képest 30%-kal több a fogyasztás, ezért a kormány 30%-os kedvezményt ad a háztartásoknak. Ez alapjáraton 50 milliárd forintos többletterhet jelentene a lakosságnak, ezt a kormány most átvállalja tőlük.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter azzal kezdte a tájékoztatást, hogy a kormány elsődleges szándéka az volt, hogy minden család részesüljön ebben a 30 százalékos kedvezményben.

A tárcavezető közölte: jelenleg Magyarországon 674 ezer lakás távfűtéses, több mint 4 millió villanyfűtéses és 2,8 millió gázfűtéses lakás van.

Elmondása szerint minden olyan magyar háztartásra van egy jelleggörbe, amely gázt használ. A fűtési szezon március 15-ig tart, ugyanis ekkorra elfogy az éves fogyasztás 90 százaléka. Rámutatott: a fogyasztás a hideg miatt nőtt meg. A kormány 30 százalékos fogyasztásbővülésből ad 30 százalék kedvezményt.

Azt pedig mindenki tudja vagy könnyen megtudhatja, hogy tavaly mekkora volt a fogyasztása, és ebből lehet számolni, mennyivel jár jobban. Akik diktálnak, ott két alkalom után tudjuk megmondani a fogyasztást, de rájuk is érvényesíteni fogjuk a 30 százalékos kedvezményt. Ha április 30-ig nem nyilatkozik írásban, és van gáz, abban kapja meg. Ha nyilatkozik, jelezni kell, melyik villanymérőre kéri, és meg is kapja a 30 százalékos mennyiségi kedvezményt

– fogalmazott Lantos Csaba, akinek szavait a Ripost idézte. Azt is mondta, ezt a kalkulációt közzé fogják tenni. Hozzátette, az elszámolószámlán érvényesítik majd a kedvezményt: tehát aki tavaly csak rezsivédett sávban fogyasztott, az alatta fog maradni és mindenkinek fogyasztásarányos kedvezménye lesz.

A teljes Kormányinfó itt nézhető vissza: 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu