Kormányinfó: fókuszban a januári rezsistop

A január 29-ei Kormányinfón Gulyás Gergely és Vitályos Eszter mellett Lantos Csaba energiaügyi miniszter is részt vett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.29. 10:55
2026. januárjának utolsó Kormányinfóján Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő mellett Lantos Csaba energiaügyi miniszter is részt vett.

GULYÁS Gergely
Fotó: Máthé Zoltán

Gulyás Gergely a tájékoztató elején arról beszélt, hogy a Nemzeti Petícióról is szó volt szerdán, amelynek kézbesítése ma kezdődik. A brüsszeli döntések a háború meghosszabbításához járulnak hozzá, most Szijjártó Péter külügyminiszter képviseli hazánkat, az uniós külügyminiszterek tanácsán. A kormány szerint az Egyesült Államok béketeremtési kísérleteit kellene támogatnia Európának is. A háború finanszírozásának nem látszik, hol a vége, Magyarország nem akar fizetni. Eddig 193 milliárd eurós támogatást kaptak az ukránok, és újabb tízmilliárdos igényeket nyújtottak be – mondta a miniszter. 

Amit eddig Ukrajnába küldtünk, az háromszorosa annak az összegnek, amit Magyarország kapott az Európai Uniótól a 2004-es csatlakozása óta. 

Hozzáette, Ukrajna nem lehet az unió tagja, ezt mi nem tartjuk elfogadhatónak. A 2027-es ukrán csatlakozás szétveri és tönkreteszi az uniót. 

Ukrajna uniós és NATO-csatlakozása terhet tesz a nyakunkba, ezért fontos, hogy a nemzeti petícióval az orosz–ukrán háború finanszírozására, Ukrajna tízéves támogatására, valamint a rezsiárak megemelkedésére neme mondjuk 

– emelte ki.

Gulyás Gergely elmondta azt is, a kormányülésen tárgyaltak az Európai Bíróság kannabiszügyben hozott döntéséről is. Elmarasztalták Magyarországot azért, mert nem szavazta meg a kábítószer átsorolását. Szerinte sérti a magyar szuverenitást, és ez egy lépés a drogliberalizáció felé. 

Magyarországon a droggal szemben zéró tolerancia van

– szögezte le.  Vitályos Eszter ezután elmondta, január 30-án fizetik ki a hathavi fegyverpénzt, mintegy 80 ezer fegyveresnek és született döntés a szociális tűzifaprogram kapcsán is: a 2026 január 28-áig benyújtott kérelmeket mind jóváhagyták és március 15-éig mind kézbesítve lesz. Ezután a kormányszóvivő felsorolta az elmúlt hét fejlesztéseit és beruházásait, majd ismét Gulyás Gergelyhez került a szó.

30 százalékos kedvezményt jelent a januári rezsistop

A hivatalos adatok azt mutatják, hogy 30 százalékos fogyasztási többletet jelentett az idei januári rendkívüli hideg a háztartásoknak. Éppen ezért a kormány arról döntött, hogy a januári fogyasztásból 30 százalékos kedvezményt ad. A távhőnél is 30 százalékos kedvezményt adnak – tette hozzá. 

50 milliárdos pluszterhet vesz le a kormány a háztartások válláról. 

Lantos Csaba energiaügyi miniszter azzal kezdte a tájékoztatást, hogy a kormány elsődleges szándéka az volt, hogy minden család részesüljön ebben a 30 százalékos kedvezményben.

A tárcavezető közölte: jelenleg Magyarországon 674 lakás távfűtéses, több mint 4 millió villanyfűtéses és 2,8 millió gázfűtéses lakás van. 

Elmondása szerint minden olyan magyar háztartásra van egy jelleggörbe, amely gázt használ. A fűtési szezon március 15-ig tart, ugyanis ekkorra elfogy az éves fogyasztás 90 százaléka. Rámutatott: akinek megnőtt a fogyasztása, azért nőtt meg, mert hideg volt. A kormány 30 százalékos fogyasztásbővülésből ad 30 százalék kedvezményt. 

Azt pedig mindenki tudja vagy könnyen megtudhatja, hogy tavaly mekkora volt a fogyasztása, és ebből lehet számolni, mennyivel jár jobban 

– mondta Lantos Csaba, akinek szavait a Ripost idézte. A miniszter azt ígérte, ezt a kalkulációt közzé fogják tenni. Hozzátette, az elszámolószámlán érvényesítik majd a kedvezményt: tehát aki tavaly csak rezsivédett sávban fogyasztott, az alatta fog maradni és mindenkinek fogyasztásarányos kedvezménye lesz.

Akik diktálnak, ott két alkalom után tudjuk megmondani a fogyasztást, de rájuk is érvényesíteni fogjuk a 30 százalékos kedvezményt

– mondta a miniszter. A távhőt használóknál – 674 ezer lakás – a társasházon keresztül kapja meg a kedvezményt. Mint mondta, akik villanyt használnak, ott az ügyfél nyilatkozatára van szükség, hogy használ-e gázt is, vagy csak villanyban kéri a kedvezményt. 

Ha április 30-ig nem nyilatkozik írásban, és van gáz, abban kapja meg. Ha nyilatkozik, jelezni kell, melyik villanymérőre kéri, és meg is kapja a 30 százalékos mennyiségi kedvezményt

– tudatta.

A kormányinfót itt tudod visszanézni:

 

