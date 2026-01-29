Kormányinfó: fókuszban a januári rezsistop

2026. januárjának utolsó Kormányinfóján Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő mellett Lantos Csaba energiaügyi miniszter is részt vett.

Fotó: Máthé Zoltán

Gulyás Gergely a tájékoztató elején arról beszélt, hogy a Nemzeti Petícióról is szó volt szerdán, amelynek kézbesítése ma kezdődik. A brüsszeli döntések a háború meghosszabbításához járulnak hozzá, most Szijjártó Péter külügyminiszter képviseli hazánkat, az uniós külügyminiszterek tanácsán. A kormány szerint az Egyesült Államok béketeremtési kísérleteit kellene támogatnia Európának is. A háború finanszírozásának nem látszik, hol a vége, Magyarország nem akar fizetni. Eddig 193 milliárd eurós támogatást kaptak az ukránok, és újabb tízmilliárdos igényeket nyújtottak be – mondta a miniszter.

Amit eddig Ukrajnába küldtünk, az háromszorosa annak az összegnek, amit Magyarország kapott az Európai Uniótól a 2004-es csatlakozása óta.

Hozzáette, Ukrajna nem lehet az unió tagja, ezt mi nem tartjuk elfogadhatónak. A 2027-es ukrán csatlakozás szétveri és tönkreteszi az uniót.

Ukrajna uniós és NATO-csatlakozása terhet tesz a nyakunkba, ezért fontos, hogy a nemzeti petícióval az orosz–ukrán háború finanszírozására, Ukrajna tízéves támogatására, valamint a rezsiárak megemelkedésére neme mondjuk

– emelte ki.

Gulyás Gergely elmondta azt is, a kormányülésen tárgyaltak az Európai Bíróság kannabiszügyben hozott döntéséről is. Elmarasztalták Magyarországot azért, mert nem szavazta meg a kábítószer átsorolását. Szerinte sérti a magyar szuverenitást, és ez egy lépés a drogliberalizáció felé.

Magyarországon a droggal szemben zéró tolerancia van

– szögezte le. Vitályos Eszter ezután elmondta, január 30-án fizetik ki a hathavi fegyverpénzt, mintegy 80 ezer fegyveresnek és született döntés a szociális tűzifaprogram kapcsán is: a 2026 január 28-áig benyújtott kérelmeket mind jóváhagyták és március 15-éig mind kézbesítve lesz. Ezután a kormányszóvivő felsorolta az elmúlt hét fejlesztéseit és beruházásait, majd ismét Gulyás Gergelyhez került a szó.