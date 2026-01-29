Kormányinfó: fókuszban a januári rezsistop
A január 29-ei Kormányinfón Gulyás Gergely és Vitályos Eszter mellett Lantos Csaba energiaügyi miniszter is részt vett.
2026. januárjának utolsó Kormányinfóján Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő mellett Lantos Csaba energiaügyi miniszter is részt vett.
Gulyás Gergely a tájékoztató elején arról beszélt, hogy a Nemzeti Petícióról is szó volt szerdán, amelynek kézbesítése ma kezdődik. A brüsszeli döntések a háború meghosszabbításához járulnak hozzá, most Szijjártó Péter külügyminiszter képviseli hazánkat, az uniós külügyminiszterek tanácsán. A kormány szerint az Egyesült Államok béketeremtési kísérleteit kellene támogatnia Európának is. A háború finanszírozásának nem látszik, hol a vége, Magyarország nem akar fizetni. Eddig 193 milliárd eurós támogatást kaptak az ukránok, és újabb tízmilliárdos igényeket nyújtottak be – mondta a miniszter.
Amit eddig Ukrajnába küldtünk, az háromszorosa annak az összegnek, amit Magyarország kapott az Európai Uniótól a 2004-es csatlakozása óta.
Hozzáette, Ukrajna nem lehet az unió tagja, ezt mi nem tartjuk elfogadhatónak. A 2027-es ukrán csatlakozás szétveri és tönkreteszi az uniót.
Ukrajna uniós és NATO-csatlakozása terhet tesz a nyakunkba, ezért fontos, hogy a nemzeti petícióval az orosz–ukrán háború finanszírozására, Ukrajna tízéves támogatására, valamint a rezsiárak megemelkedésére neme mondjuk
– emelte ki.
Gulyás Gergely elmondta azt is, a kormányülésen tárgyaltak az Európai Bíróság kannabiszügyben hozott döntéséről is. Elmarasztalták Magyarországot azért, mert nem szavazta meg a kábítószer átsorolását. Szerinte sérti a magyar szuverenitást, és ez egy lépés a drogliberalizáció felé.
Magyarországon a droggal szemben zéró tolerancia van
– szögezte le. Vitályos Eszter ezután elmondta, január 30-án fizetik ki a hathavi fegyverpénzt, mintegy 80 ezer fegyveresnek és született döntés a szociális tűzifaprogram kapcsán is: a 2026 január 28-áig benyújtott kérelmeket mind jóváhagyták és március 15-éig mind kézbesítve lesz. Ezután a kormányszóvivő felsorolta az elmúlt hét fejlesztéseit és beruházásait, majd ismét Gulyás Gergelyhez került a szó.
30 százalékos kedvezményt jelent a januári rezsistop
A hivatalos adatok azt mutatják, hogy 30 százalékos fogyasztási többletet jelentett az idei januári rendkívüli hideg a háztartásoknak. Éppen ezért a kormány arról döntött, hogy a januári fogyasztásból 30 százalékos kedvezményt ad. A távhőnél is 30 százalékos kedvezményt adnak – tette hozzá.
50 milliárdos pluszterhet vesz le a kormány a háztartások válláról.
Lantos Csaba energiaügyi miniszter azzal kezdte a tájékoztatást, hogy a kormány elsődleges szándéka az volt, hogy minden család részesüljön ebben a 30 százalékos kedvezményben.
A tárcavezető közölte: jelenleg Magyarországon 674 lakás távfűtéses, több mint 4 millió villanyfűtéses és 2,8 millió gázfűtéses lakás van.
Elmondása szerint minden olyan magyar háztartásra van egy jelleggörbe, amely gázt használ. A fűtési szezon március 15-ig tart, ugyanis ekkorra elfogy az éves fogyasztás 90 százaléka. Rámutatott: akinek megnőtt a fogyasztása, azért nőtt meg, mert hideg volt. A kormány 30 százalékos fogyasztásbővülésből ad 30 százalék kedvezményt.
Azt pedig mindenki tudja vagy könnyen megtudhatja, hogy tavaly mekkora volt a fogyasztása, és ebből lehet számolni, mennyivel jár jobban
– mondta Lantos Csaba, akinek szavait a Ripost idézte. A miniszter azt ígérte, ezt a kalkulációt közzé fogják tenni. Hozzátette, az elszámolószámlán érvényesítik majd a kedvezményt: tehát aki tavaly csak rezsivédett sávban fogyasztott, az alatta fog maradni és mindenkinek fogyasztásarányos kedvezménye lesz.
Akik diktálnak, ott két alkalom után tudjuk megmondani a fogyasztást, de rájuk is érvényesíteni fogjuk a 30 százalékos kedvezményt
– mondta a miniszter. A távhőt használóknál – 674 ezer lakás – a társasházon keresztül kapja meg a kedvezményt. Mint mondta, akik villanyt használnak, ott az ügyfél nyilatkozatára van szükség, hogy használ-e gázt is, vagy csak villanyban kéri a kedvezményt.
Ha április 30-ig nem nyilatkozik írásban, és van gáz, abban kapja meg. Ha nyilatkozik, jelezni kell, melyik villanymérőre kéri, és meg is kapja a 30 százalékos mennyiségi kedvezményt
– tudatta.
A kormányinfót itt tudod visszanézni:
