Orbán Viktor bejelentette: csütörtökön indul a nemzeti petíció!

Mint az ismert, a kormány korábban már arról döntött, hogy nemzeti petíciót indít, amiben az emberek nemet mondhatnak Brüsszel követelésire.

Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: Csütörtökön indul a nemzeti petíció!

A miniszterelnök most ennek kapcsán fontos részletekkel jelentkezett a közösségi oldalán. Orbán Viktor elárulta, hogy csütörtökön indul a nemzeti petíció.

Csütörtökön indul a nemzeti petíció! NEM: az orosz-ukrán háború finanszírozása,

Ukrajna anyagi támogatására a magyar adófizetők pénzéből,

a háború miatt megnövekedő rezsiárakra

- olvasható a kormányfő bejegyzésében.