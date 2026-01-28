Orbán Viktor bejelentette: csütörtökön indul a nemzeti petíció!
A közösségi oldalán tudatta a hírt.
Mint az ismert, a kormány korábban már arról döntött, hogy nemzeti petíciót indít, amiben az emberek nemet mondhatnak Brüsszel követelésire.
A miniszterelnök most ennek kapcsán fontos részletekkel jelentkezett a közösségi oldalán. Orbán Viktor elárulta, hogy csütörtökön indul a nemzeti petíció.
Csütörtökön indul a nemzeti petíció!
NEM:
- az orosz-ukrán háború finanszírozása,
- Ukrajna anyagi támogatására a magyar adófizetők pénzéből,
- a háború miatt megnövekedő rezsiárakra
- olvasható a kormányfő bejegyzésében.
