Orbán Viktor bejelentette: csütörtökön indul a nemzeti petíció!

A közösségi oldalán tudatta a hírt.

Létrehozva: 2026.01.28. 19:24
Mint az ismert, a kormány korábban már arról döntött, hogy nemzeti petíciót indít, amiben az emberek nemet mondhatnak Brüsszel követelésire.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus
Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: Csütörtökön indul a nemzeti petíció!

A miniszterelnök most ennek kapcsán fontos részletekkel jelentkezett a közösségi oldalán. Orbán Viktor elárulta, hogy csütörtökön indul a nemzeti petíció.

Csütörtökön indul a nemzeti petíció!

NEM:

  • az orosz-ukrán háború finanszírozása,
  • Ukrajna anyagi támogatására a magyar adófizetők pénzéből, 
  • a háború miatt megnövekedő rezsiárakra

- olvasható a kormányfő bejegyzésében.

 

