Magyarország Kormánya Nemzeti Petíciót indít, hogy megüzenjük Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK!

Új információkkal jelentkezett a kormány a petíció kapcsán.
Orbán Viktor nemrégiben bejelentette, hogy a kormány nemzeti petíciót indít. Ebben az emberek nemet mondhatnak Brüsszel követelésire. Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón elárulta, hogy a kérdőívek kézbesítése februárban elején kezdődik majd.
Magyarország Kormánya Nemzeti Petíciót indít annak érdekében, hogy megüzenjük Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK! Nem fizetjük az orosz-ukrán háborút, nem fizetjük az ukrán állam működését a következő 10 évben, nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!
