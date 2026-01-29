Nagy meglepetésre készül Orbán Viktor
Erre biztos nem számítanak!
„Ma kezdik kézbesíteni a nemzeti petíciót. Az egyiket én magam viszem házhoz!” – írja Orbán Viktor a Facebook-oldalán. Nagy meglepetés lesz majd, amikor a postás helyett a miniszterelnök viszi házhoz a nemzeti petíciót!
Üzenjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk!
– összegzett a nemzeti petíció kapcsán Orbán Viktor.
S hogy miért fontos kitölteni a nemzeti petíciót? Orbán Viktor válaszáért nézd meg a videót!
