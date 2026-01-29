RETRO RÁDIÓ

Nagy meglepetésre készül Orbán Viktor

Erre biztos nem számítanak!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.29. 11:38
Orbán Viktor Ukrajna nemzeti petíció

„Ma kezdik kézbesíteni a nemzeti petíciót. Az egyiket én magam viszem házhoz!” – írja Orbán Viktor a Facebook-oldalán. Nagy meglepetés lesz majd, amikor a postás helyett a miniszterelnök viszi házhoz a nemzeti petíciót!

Orbán Viktor
„Ma kezdik kézbesíteni a nemzeti petíciót. Az egyiket én magam viszem házhoz!” – írja Orbán Viktor (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Üzenjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk!

– összegzett a nemzeti petíció kapcsán Orbán Viktor.

S hogy miért fontos kitölteni a nemzeti petíciót? Orbán Viktor válaszáért nézd meg a videót!

 

