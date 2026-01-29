Meg fogsz lepődni: erre a rádióra esküszik Orbán Viktor

„Elnök úr szokott zenét hallgatni az autóban?” – hangzott el a kérdés Orbán Viktor felé. „Ha egyed vezetek, akkor igen. Dankó rádiót” – válaszolt a miniszterelnök.

Orbán Viktor Dankó rádiót hallgat (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

„Csak nóta?” – szólt az újabb kérdés. „A Dankó rádión nem csak nóta van. Ott van a magyar zene. Idegesítenek ezek a gépzenék, amik elszaporodtak a világban.” – felelte Orbán Viktor a Facebook-oldalán megosztott videóban.