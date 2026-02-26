Életmentő műtétre szorult egy hároméves kisfiú, miután kiütések jelentek meg az arcán

Egy hároméves kisfiú életmentő műtétre szorult, miután az arcán megjelenő kiütés életveszélyes állapotnak bizonyult. A gyerek egy életveszélyes immunrendellenességben szenved, amelyet egy hibás gén okoz.

Az életmentő műtét nélkül kevés esélye van a kisfiúnak – Fotó: gofundme.com

Csak az életmentő műtét segíthet a kisfiún

Elijah Johnnál primer HLH-t diagnosztizáltak. A primer HLH (primer/familiáris hemofagocitás limfohisztiocitózis) egy ritka, genetikai úton öröklődő immunhiányos betegség, amely csecsemő- és kisgyermekkorban okoz életveszélyes, túlzott immunaktivációt.

Az angol kisfiú családja aggódni kezdett, amikor egy apró kiütés jelent meg a gyerek arcán, amely az egész testére átterjedt. Most szervátültetésen esik át, de az egészségét fenyegető kockázatok továbbra is rendkívül magasak. A 38 éves apa azt mondja, hogy szervátültetés nélkül Elijah nem éli túl, de az is fennáll, hogy a műtét végez a kisfiúval.

A transzplantáció kimenetele nem garantált, és annak is fennáll a veszélye, hogy nem éli túl a beavatkozást – ennek esélyét 10–15 százalékra becsülték. Nem akarnak tovább várni, és nagy szerencse, hogy ilyen gyorsan találtak donort.

Elijah először novemberben lett rosszul, magas lázzal és kiütésekkel az arcán. Ahogy rosszabbodott az állapota, megnagyobbodott a gyomra, a mája és a lépe. A kiütés végül az egész testére átterjedt.

A szakemberek később megerősítették, hogy Elijah primer HLH-ban szenved, amely egy ritka genetikai mutáció. A kisfiú azonnal intenzív kezelésbe kezdett, beleértve az erős gyógyszereket és egy adag kemoterápiát az immunrendszerének elnyomása érdekében.

A hároméves kisgyermekre most egy kockázatos műtét vár, amely esélyt adhat az egészsége helyreállítására. A szülők adománygyűjtésbe kezdtek, hogy támogatni tudják fiuk felépülését – írja a Mirror.