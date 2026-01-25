Nyomasztó kötözködés, Varga Barnabásnak máris beszólt az edzője

Varga Barnabás szombaton kezdőként kapott lehetőséget az AEK Athénban, amely az Asteras Tripolis vendégeként szerepelt. A magyar csatár remekelt, gólpasszt adott, csapata neki is köszönhetően 1-0-ra győzött, és a mérkőzés után őt választották a találkozó legjobbjának. Mi kéne még? – kérdezhetnénk egy sikeres fellépés után. Nos, az AEK Athén edzője, Marko Nikolics egészen máshonnan közelítette meg Varga Barnabás teljesítményét.

Varga Barnabás még nem szerzett gólt Athénban – Fotó: AEK/Facebook

Nikolics a gólokat hiányolja, és megjegyzést tett arra, hogy Varga egy szabálytalanság után sokáig a földön maradt.

Nem vagyok teljesen elégedett azzal, ahogy a csapat működik, de Varga érkezésével eggyel több lehetőségem lett. Sajnos még nem talált be, pedig jól tudjuk, milyen fontos ez neki. Ő egy csatár, aki minél előbb gólt akar lőni. Egy kihagyott helyzet után most is vagy egy percig feküdt a földön, amíg Luka fel nem segítette. Várjuk az első gólját, mondtam neki, hogy ne érezzen nyomást magán

– fogalmazott Nikolics, akit a Magyar Nemzet idézett. Persze a szakember ezzel inkább azt üzente, hogy igenis érezze a nyomást a Ferencváros korábbi játékosa. Míg a másik megjegyzése, miszerint Varga sokáig maradt a földön, egyszerű kötözködésnek tűnik...

Varga Barnabás az Olympiakosz ellen bizonyíthat

Az éllovas AEK Athén legközelebb egy hét múlva, február 1-jén az Olympiakoszt fogadja a görög bajnokságban. Varga Barnabás minden bizonnyal újra a kezdőcsapatban kaphat helyet.