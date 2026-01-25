Nyomasztó kötözködés, Varga Barnabásnak máris beszólt az edzője
Hiába választották a szombati meccs legjobbjának a magyar válogatott csatárát. Varga Barnabás kapcsán az AEK Athén edzője egy olyan dolgot emelt ki, ami inkább nyomasztó és kötözködésnek tűnik.
Varga Barnabás szombaton kezdőként kapott lehetőséget az AEK Athénban, amely az Asteras Tripolis vendégeként szerepelt. A magyar csatár remekelt, gólpasszt adott, csapata neki is köszönhetően 1-0-ra győzött, és a mérkőzés után őt választották a találkozó legjobbjának. Mi kéne még? – kérdezhetnénk egy sikeres fellépés után. Nos, az AEK Athén edzője, Marko Nikolics egészen máshonnan közelítette meg Varga Barnabás teljesítményét.
Nikolics a gólokat hiányolja, és megjegyzést tett arra, hogy Varga egy szabálytalanság után sokáig a földön maradt.
Nem vagyok teljesen elégedett azzal, ahogy a csapat működik, de Varga érkezésével eggyel több lehetőségem lett. Sajnos még nem talált be, pedig jól tudjuk, milyen fontos ez neki. Ő egy csatár, aki minél előbb gólt akar lőni. Egy kihagyott helyzet után most is vagy egy percig feküdt a földön, amíg Luka fel nem segítette. Várjuk az első gólját, mondtam neki, hogy ne érezzen nyomást magán
– fogalmazott Nikolics, akit a Magyar Nemzet idézett. Persze a szakember ezzel inkább azt üzente, hogy igenis érezze a nyomást a Ferencváros korábbi játékosa. Míg a másik megjegyzése, miszerint Varga sokáig maradt a földön, egyszerű kötözködésnek tűnik...
Varga Barnabás az Olympiakosz ellen bizonyíthat
Az éllovas AEK Athén legközelebb egy hét múlva, február 1-jén az Olympiakoszt fogadja a görög bajnokságban. Varga Barnabás minden bizonnyal újra a kezdőcsapatban kaphat helyet.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre