Hajdú Péter Zelenszkijről: Ki kell rekeszteni ezt az embert mindenhonnan

A debreceni Háborúellenes Gyűlésen különösen fontos hangsúlyt kapott a béke fenntartása és az előttünk álló sorsdöntő, áprilisi választás tétjéről való értekezés. A rendezvényen ott volt a legendás producer-műsorvezető Hajdú Péter is, aki exkluzív, kulisszák mögötti interjúban nyilatkozott arról nekünk, miért tartja ma Magyarországon a politikai stabilitást és a békét ilyen fontosnak, és természetesen Volodimir Zelenszkij hajmeresztő kijelentésére is őszintén reagált - írja a Bors.

Hajdú Péter Volodimir Zelenszkij halálos fenyegetésére is reagált a Borsnak (Fotó: Kunos Attila)

Hajdú Péter Orbán Viktort tartja egyedül alkalmasnak az ország vezetésére

„Most van igazán tétje a választásoknak, nagyon nem mindegy, hogy háború vagy béke lesz” – kezdte Hajdú, hangsúlyozva, hogy szerinte egyetlen ember képes garantálni a kiszámítható békét és azt, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból: „Azt gondolom, hogy Orbán Viktor az” – tette hozzá, kiemelve, hogy a kormány álláspontjával messzemenőkig egyetért a népek közötti békepárti gondolkodással.

Zelenszkijt legszívesebben kirekesztené a politikából

A beszélgetés során szóba került Volodimir Zelenszkij üzenete is, amelyben állítólag halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Hajdú nem kertelt:

Megdöbbentőnek tartom, nincs mentsége erre. Ilyenkor az Uniónak össze kell fognia, és ki kell rekeszteni ezt az embert mindenhonnan. A politikai kultúrába egy ilyen viselkedés megengedhetetlen

– szögezte le. Véleménye szerint az európai közösségnek egységesen kell fellépnie az ilyen provokációkkal szemben, mert ezek nem csupán személyes fenyegetések, hanem a demokratikus párbeszéd alapjait is aláássák.

Csurig telt a Főnix Aréna békepárti honfitársakkal (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Egyre közelebb a nagy nap

A gyűlésen elhangzottak és Hajdú nyilatkozata is azt mutatta, hogy a magyar közéletben a békepárti hangok erősödnek. A médiaszemélyiség jelenléte és a kulisszák mögötti beszélgetés egyaránt azt erősítette, hogy a politikai döntések felelőssége nem csupán a választások idejére szól, hanem az ország nemzetközi hitelességére és biztonságára is kihat. Hajdú felszólalása egyértelmű üzenet volt: a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a békepárti álláspont ma minden eddiginél fontosabb Magyarországon.