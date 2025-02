Varga Viktor élete darabokban: „Azt hiszem, egyetemista koromban voltam utoljára ilyen sz*rul”

Az extravagáns énekes már hónapok óta mélyponton van, évek óta nem volt már ennyire lent, mint az elmúlt időszakban. Varga Viktor szándékosan eltűnt a nyilvánosság elől, nem adott interjút és nem adott magáról életjelet a közösségi médiában sem. Most azonban a Tények Plusz kamerái előtt elmondta az igazat arról, hogy mik a lelki mélyrepülésének okai.

Varga Viktor élete tele van magasságokkal és mélységekkel (Fotó: Bánkúti Sándor)

Azt hiszem, egyetemista koromban voltam utoljára ilyen sz*rul. De hát ez tök normális, mert egy nagyon magas egy évem volt, amikor csupa csodálatos dolgot éltem meg, nagy sikereket értem el. Aztán egyszer csak minthogyha elvágták volna. Ilyenkor újra fel kell építeni magadat, egy új rendszerben. Hát ez ilyen

– summázta Varga Viktor a nehéznek megélt elmúlt időszakát.

Varga Viktor szakítás okozta mélyponton

A sokakat megosztó előadó mesélt arról is, hogy élete legnagyobb szerelmét kell most elengednie, és ez természetesen nem megy elég könnyen számára. Tavaly tavasszal Varga Viktor és Zsembera Liliána közel négy évnyi párkapcsolat után szakítottak. Az énekes nagyon nehezen tudja feldolgozni az elválást, és erről árulkodnak a közösségi médiában megosztott gondolatai is.

„Legyőztem félelmet, betegséget, nyomort és ellenséget. Harcoltam vadakkal, a gonosszal és még a természettel… Annyi minden van amivel megküzd az ember. Csak egy dolog van, amivel nem bírok el: a Szerelemmel” – olvasható Varga Viktor egy januári posztjában, viszont már közel egy hónapja nem osztott meg semmit követőivel.

Varga Viktor párja hiányát nagyon nehezen tudta feldolgozni (Fotó: TV2)

Varga Viktor házát elvitte az árvíz

Korábban a TV2 végigkövette azt, ahogy az énekes édesapjával építette fel a saját házát, így az építmény szó szerint a saját kezük munkája. Ezért még inkább borzalmas érzés lehet Viktor számára az, mikor az árvíz ősszel többedjére is elmosta otthonát. Így talán nem túlzás állítani azt, hogy az előadó élete egy őrült tempójú vágta, amiben vannak mélységek és magasságok is.

Varga Viktor hetek óta nem járt kint az utcákon, ugyanis elkapta a Covidot, ami teljesen ledöntötte a lábáról. Az énekes viszont most már kiheverte a betegséget és tervezi, hogy újból megerősödik. Viktor szerint mostanában megint visszatalált a természethez: elbújt a világ elől, és mindennap megfürdik a jeges Dunában azért, mert azt gondolja magáról, hogy ő a "természet gyermeke".