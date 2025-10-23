RETRO RÁDIÓ

Békemenet: a Fidesz meg fogja csinálni, lesz 14. havi nyugdíj, csak győznünk kell

Elképesztő volt a tömeg, több százezer békepárti magyar ember vonult Orbán Viktor beszéde előtt. Óriási siker a Békemenet, az emberek békét akarnak, és nem kérnek a Tiszta extra adóiból.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 14:15
Békemenet 14. havi nyugdíj október 23. Fidesz Orbán Viktor

ó A Békemenet idén is rengeteg embert vitt az utcára, fantasztikus a hangulat. A mindent elárasztó tömeg békét akar, a Békemenet 2025 elsöprő siker.

A Békemenet 2025 mindent elárasztó tömege
A Békemenet mindent elárasztó tömege
Fotó: Ripost

A legtöbb ember magyar zászlóval a kezében vonult, de többen olyan pólót viseltek, amelyen a kormányfő látható.

A Békemenet résztvevői Orbán Viktort népszerűsítő ruházatban 2025. október 23-án
A Békemenet résztvevői Orbán Viktort ábrázoló öltözetben 
Fotó: Metropol

Az emberek azt akarják, amit a Fidesz: békét, és adócsökkentéseket, szemben azzal, amit a Tisza hirdet.

"A magukat nagyon okosnak gondoló Tisza-hívők nem hiszik el, de valóban így van, a Tisza adót akar emelni. Én nyugdíj mellett dolgozom, van három gyerekem, és most még a 15 százalékot sem fogják vonni, mert még ezt is megkaptuk a mostani kormánytól. A Fidesz meg fogja csinálni, lesz 14. havi nyugdíj, csak győznünk kell! - mondja Löfler Beatrix, aki eddig minden Békemeneten ott volt. Ahogy korábban, most is vonattal jött Győrből.

Békemenet 2025. október 23-án Budapesten
A Békemenet tömege 2025. október 23-án
Fotó: Metropol

Mindent elsöprő siker az idei Békemenet

"Nagyon nem örülnénk, ha a Tisza elvenné a 13. havi nyugdíjat. Lassan mi is nyugdíjasok leszünk, már várjuk ezt a pillanatot - mondja Pálházi Csaba, aki azért jött a Békemenetre, hogy kiálljon a jelenlegi kormány, a Fidesz mellett.

Tömeg a béke mellett a Békemeneten Budapesten, 2025-ben
Tömeg a béke mellett
Fotó: AFP

"Én nem hagytam ki egyetlen Békemenetet sem, természetesen nem akartam a mostanit sem. Egy fontos ügy miatt is kell, hogy itt legyünk: ez a béke. Úgy gondolom, hogy az agresszivitás Magyar Péter habitusából fakad, és átragad a munkatársaira, és a követőire is. Csúcsra van járatva az agresszió, ami reméljük, hogy legkésőbb áprilisra megszűnik - mondta Formanek Zsolt.

A 2025-ös Békemenet résztvevői magyar zászlókkal
Zászlókkal a Békemeneten
Fotó: Ripost

"A kolléganőm is elérte azt, hogy a Nők40-nel elmehetett nyugdíjba, én is ezt szeretném, igaz, nekem még van egy pár évem. Hát nagyon szomorú lennék, az biztos, ha ezt a Tisza eltörölné - mondja Formanek Ildikó.

 

