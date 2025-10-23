Orbán Viktor: "Együtt erő vagyunk!" - Példátlan tömeg a Békemeneten
Az eddigi legnagyobb tömeg gyűlt össze a Békemeneten.
Orbán Viktor miniszterelnök többször is kiemelte, hogy az eddigi legnagyobb tömeg gyűlt össze az idei Békemeneten.
Orbán Viktor is kiemelte: sosem voltak még ilyen sokan a Békemeneten
Békemenet egy szabad és erős Magyarországért!
- írta a Facebook-oldalán a miniszterelnök korábban, kiemelve:
Soha nem voltunk még ilyen sokan!
Együtt erő vagyunk!
- írta nemrég a közösségi oldalán a miniszterelnök, egy videó kíséretében, amelyen jól hallható, ahogy együtt zengi a tömeg:
Ria-Ria-Hungária!
A miniszterelnök hamarosan beszédet tart a Kossuth téren.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre