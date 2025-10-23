Orbán Viktor: "Együtt erő vagyunk!" - Példátlan tömeg a Békemeneten

Orbán Viktor miniszterelnök többször is kiemelte, hogy az eddigi legnagyobb tömeg gyűlt össze az idei Békemeneten.

Az eddigi legnagyobb békemenet gyűlt össze az idei Békemeneten / Fotó: AFP

Orbán Viktor is kiemelte: sosem voltak még ilyen sokan a Békemeneten

Békemenet egy szabad és erős Magyarországért!

- írta a Facebook-oldalán a miniszterelnök korábban, kiemelve:

Soha nem voltunk még ilyen sokan!

Együtt erő vagyunk!

- írta nemrég a közösségi oldalán a miniszterelnök, egy videó kíséretében, amelyen jól hallható, ahogy együtt zengi a tömeg:

Ria-Ria-Hungária!

A miniszterelnök hamarosan beszédet tart a Kossuth téren.



