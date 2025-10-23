RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: "Együtt erő vagyunk!" - Példátlan tömeg a Békemeneten

Az eddigi legnagyobb tömeg gyűlt össze a Békemeneten.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 13:02
Módosítva: 2025.10.23. 13:10
Hungária Orbán Viktor Magyarország Békemenet

Orbán Viktor miniszterelnök többször is kiemelte, hogy az eddigi legnagyobb tömeg gyűlt össze az idei Békemeneten.

Az eddigi legnagyobb békemenet gyűlt össze az idei Békemeneten / Fotó: AFP

Orbán Viktor is kiemelte: sosem voltak még ilyen sokan a Békemeneten

Békemenet egy szabad és erős Magyarországért!

- írta a Facebook-oldalán a miniszterelnök korábban, kiemelve:

Soha nem voltunk még ilyen sokan!

Együtt erő vagyunk!

- írta nemrég a közösségi oldalán a miniszterelnök, egy videó kíséretében, amelyen jól hallható, ahogy együtt zengi a tömeg:

Ria-Ria-Hungária!

A miniszterelnök hamarosan beszédet tart a Kossuth téren.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu