"Maradjunk ki az összes háborúból!" - Nagy Feró is ott van a Békemeneten

Rengeteg híresség részt veszt a Békemeneten. Nagy Feró, ahogy mindig, most is az elsők között érkezett és a menet elején halad.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 12:38
Nagy Feró 1956-os forradalom október 23. Békemenet

Sosem látott tömeg gyűlt össze az idei Békemeneten, amelyen számos hazai híresség is részt vesz. Ott van köztük Nagy Feró is, aki az október 23-ai Békemenet élén indította a csütörtök reggelét, vagyis az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepének napját. A rocker egy rövid, de annál fontosabb interjút adott a Borsnak.

Nagy Feró
Nagy Feró is ott van a Békemeneten / Fotó: Bors

Ezt üzente a Békemenetről Nagy Feró

A Békemenet most azt jelenti, hogy ha lehet, akkor felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy a békénél nincs jobb megoldás és mi magyarok válasszuk ezt.“ 

Ne üljünk föl a háborús propagandának, hanem végre maradjunk ki az összes háborúból.

„Minket, mindig megtámadtak. 1956-ban is, de ne felejtsük el azt sem, amikor a német hadsereg elfoglalta Budapestet és elfoglalta Magyarországot. Ezek ellen kell most felvonulnunk és azért, hogy mi maradjunk a béke szigete” – kezdte Nagy Feró, aki ezt követően egy kemény hangú üzenetet is megfogalmazott, amit az ellenzéknek címzett.

Nagyon fontos, hogy ma ennyien eljöttek a Békemenetre, mert ez a liberális szárny, ez a Bodrog, vagy Tisza, vagy mi a fene sokszor azt mondja, hogy az ő oldalukon többen vannak. Hát, mi kiállunk a saját igazunkért velük szemben és megmutatjuk, hogy mekkorát tévednek

 – mutatott körbe a hatalmas és egyre duzzadó tömegen, vagyis a Békemeneten a Beatrice frontembere

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
