"Maradjunk ki az összes háborúból!" - Nagy Feró is ott van a Békemeneten

Sosem látott tömeg gyűlt össze az idei Békemeneten, amelyen számos hazai híresség is részt vesz. Ott van köztük Nagy Feró is, aki az október 23-ai Békemenet élén indította a csütörtök reggelét, vagyis az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepének napját. A rocker egy rövid, de annál fontosabb interjút adott a Borsnak.

Nagy Feró is ott van a Békemeneten / Fotó: Bors

Ezt üzente a Békemenetről Nagy Feró

„A Békemenet most azt jelenti, hogy ha lehet, akkor felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy a békénél nincs jobb megoldás és mi magyarok válasszuk ezt.“

Ne üljünk föl a háborús propagandának, hanem végre maradjunk ki az összes háborúból.

„Minket, mindig megtámadtak. 1956-ban is, de ne felejtsük el azt sem, amikor a német hadsereg elfoglalta Budapestet és elfoglalta Magyarországot. Ezek ellen kell most felvonulnunk és azért, hogy mi maradjunk a béke szigete” – kezdte Nagy Feró, aki ezt követően egy kemény hangú üzenetet is megfogalmazott, amit az ellenzéknek címzett.

Nagyon fontos, hogy ma ennyien eljöttek a Békemenetre, mert ez a liberális szárny, ez a Bodrog, vagy Tisza, vagy mi a fene sokszor azt mondja, hogy az ő oldalukon többen vannak. Hát, mi kiállunk a saját igazunkért velük szemben és megmutatjuk, hogy mekkorát tévednek

– mutatott körbe a hatalmas és egyre duzzadó tömegen, vagyis a Békemeneten a Beatrice frontembere