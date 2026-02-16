"A bővítés win-win helyzet, és nem jótékonysági kérdés" – Roberta Metsola szerint Ukrajnának ebben kulcsszerepe van

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke és a Tisza európai pártcsaládjának tagja az X-en közzétett videójában arról beszélt, hogy Ukrajnát fel kell venni az Európai Unióba. Metsola szerint ez nem jótékonysági kérdés, hanem kölcsönös érdek, írja a Magyar Nemzet.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke (Fotó: AFP)

Roberta Metsola – Ukrajna az európai család része

A Tisza Párt brüsszeli szövetségese, Roberta Metsola szerint szintet kell lépni az európai bővítésben. Kiemelte, ő olyan parlamentnek az elnöke, amely elsöprő többséggel támogatja ezt a folyamatot.

Ukrajna uniós csatlakozását szolgálta az a tanácskozás, amely az ukrán törvényhozás és az Európai Parlament közötti intézményes párbeszéd részeként zajlott. Ennek a tanácskozásnak üzent Metsola, aki megerősítette az Európai Parlament támogatását Ukrajna iránt, méltatta az ukrán demokratikus intézmények és a társadalom ellenálló képességét, valamint kiemelte a Legfelső Tanács kulcsszerepét az európai integrációs folyamatban - írja a Ripost.

A bővítést a következő szintre kell emelnünk. Egy olyan parlament elnöke vagyok, amely elsöprő többséggel támogatja ezt. Ez mindenki számára előnyös helyzet. Nem jótékonyságról van szó. Szükségünk van Ukrajnára. És arra is szükségünk van, hogy Ukrajna az európai család része legyen. Sokkal többet tehetünk – sőt, sokkal, de sokkal többet

– mondta Roberta Metsola az Európai Parlament elnöke. Metsola úgy fogalmazott, hogy Ukrajna az európai család része, illetve hogy az Európai Unió képes lenne a jelenleginél is nagyobb támogatást nyújtani Kijevnek.