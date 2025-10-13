RETRO RÁDIÓ

Vége a Sziget Fesztiválnak?

A jelenlegi tulajdonos nem vállalja a folytatást.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.13. 12:05
Sziget Fesztivál Sziget Zrt Gerendai Károly

Az a hír jelent meg a sajtóban a minap, hogy veszélyben a Sziget Fesztivál, a jelenlegi tulajdonos nem vállalja a folytatást, és az alapító Gerendai Károly visszatér, hogy biztosítsa a Sziget jövőjét. Vető Viktória sajtófőnöket kérdezte a Metropol, hogy mi igaz a hírekből. Változtatás nélkül közöljük a tőle kapott hivatalos tájékoztatást:

"Valóban azzal a kéréssel fordultunk a Fővárosi Önkormányzathoz, hogy a jövő évben lejáró területfoglalási engedélyünket közös megegyezéssel szüntessük meg. Ennek oka pedig az, hogy a Fesztivál külföldi tulajdonosa – annak ellenére, hogy korábban egy hosszabb távú fejlesztési programban gondolkodott – úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon. Mivel a Fővárosi Közgyűléssel kötött területhasználati megállapodásunk határozott időre szól és a fizetési kötelezettség még jövőre is fennállna, akkor is, ha nem lenne rendezvény, ezért vagyunk kénytelenek a megállapodást ebben a formában felmondani.

Szerencsére ez még nem jelenti azt, hogy véget ér a Sziget Fesztivál története, mivel ezen döntéssel párhuzamosan - a hazai menedzsment javaslatára - a Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését. Mivel az egyeztetések jelenleg is folynak a felek között, ezzel kapcsolatban még nem áll módunkban további információkat megosztani. 

Fotó: Tumbász Hédi /  Metropol

Mi, a Sziget szervező csapata, őszintén bízunk abban, hogy a fesztivál egy új, független, magyar tulajdonosi háttérrel az eddigieknél is sikeresebb lehetne, hiszen a változás egyszerre nyújt lehetőséget a fejlődésre és a megújulásra, valamint a Sziget klasszikus értékeinek és szellemiségének az újbóli megerősítésére. Ebben a folyamatban azt reméljük, hogy egyaránt számíthatunk majd a közönség támogatására, a szakmai partnereinkkel ápolt kiváló kapcsolatunkra, és a Főváros megértő együttműködésére is. Hiszünk benne, hogy a Sziget léte nem csak az abban közvetlenül érdekelteknek, hanem az egész ország számára fontos, közös ügy." - zárta a hivatalos tájékoztató közleményét Vető Viktória.

Amennyiben marad a fesztivál, minden bizonnyal prioritásként kell majd kezelni az ikonikus fesztiválbejárat, a K-híd felújítását. Ez persze nem a Sziget dolga, a híd Fővárosi Önkormányzat tulajdonában van és a Budapest Közút kezelésében, emlékeztetett rá Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke.

