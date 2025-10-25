Egy mesterséges intelligenciával készült videóban a Szomszédok szereplői szólalnak meg, akik Magyar Péter és a Tisza Párt adóemelési, nyugdíjadóztatási és más tervezett intézkedéseiről beszélnek – írja a Ripost.

"Megszólalnak" a Szomszédok szereplői a Tisza Párt sanyargató terveiről Fotó: Máté Krisztián / metropol

Mutatunk pár példát:

Lenke néni: Ha kormányra kerül ez a Magyar Péter, úgy megadóztatja a nyugdíjakat, hogy én is lophatom a kefírt a Közértből.

Sümeghy: A Tisza kimondta, hogy megszünteti a rezsicsökkentést, így majd vagy eszem, vagy a távfűtést fizetem!

Gábor Gábor: Szívem Egyetlen királynője! Ha jön a Tisza, új bizniszbe vágunk. Mész az utcára.

Etus: Csináltam is egy szép, mázas köcsögöt, rá is írtam: Magyar Péter!

De mások is megszólalnak a videóban, amely amellett, hogy vicces, sajnos tűpontos képet ad arról, hogyan szenvednének a magyar emberek, ha a Tisza kormányra kerülne, és valóra tudna váltani a rémisztő terveit.

A videó itt tekinthető meg: