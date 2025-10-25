RETRO RÁDIÓ

A Tisza kimondta, hogy megszünteti a rezsicsökkentést, így majd vagy eszem, vagy a távfűtést fizetem!

Megszólalnak a Szomszédok a Tisza Párt sanyargató terveiről. A mesterséges intelligencia által generált videó kíméletlenül bemutatja, milyen nehézségeket élnének át a magyar emberek, ha a Tisza kormányra kerülne.

Egy mesterséges intelligenciával készült videóban a Szomszédok szereplői szólalnak meg, akik Magyar Péter és a Tisza Párt adóemelési, nyugdíjadóztatási és más tervezett intézkedéseiről beszélnek – írja a Ripost.

"Megszólalnak" a Szomszédok szereplői a Tisza Párt sanyargató terveiről

Mutatunk pár példát: 

  • Lenke néni: Ha kormányra kerül ez a Magyar Péter, úgy megadóztatja a nyugdíjakat, hogy én is lophatom a kefírt a Közértből.
  • Sümeghy: A Tisza kimondta, hogy megszünteti a rezsicsökkentést, így majd vagy eszem, vagy a távfűtést fizetem!
  • Gábor Gábor: Szívem Egyetlen királynője! Ha jön a Tisza, új bizniszbe vágunk. Mész az utcára.
  • Etus: Csináltam is egy szép, mázas köcsögöt, rá is írtam: Magyar Péter!

De mások is megszólalnak a videóban, amely amellett, hogy vicces, sajnos tűpontos képet ad arról, hogyan szenvednének a magyar emberek, ha a Tisza kormányra kerülne, és valóra tudna váltani a rémisztő terveit. 

A videó itt tekinthető meg:

 

