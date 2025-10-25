RETRO RÁDIÓ

Magyar Péter képtelen elviselni a kudarcot - álhíreket terjeszt a Békemenetről a Tisza elnöke

Magyar Péter szerint alig tudták megtölteni egy pillanatra a 600 méter hosszú és 25 méter széles Margit-hidat. Nem tud beletörődni a Békemenet sikerébe a Tisza Párt elnöke.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.25. 10:26
Békemenet Magyar Péter Tisza Párt

,,Ezen tényleg már csak nevetni lehet" - írta ki Facebook videójához Deák Dániel, miután Magyar Péter szerint alig tudták megtölteni a Békemenetet, a nyilvánvaló drón felvételek és képek ellenére is.

Nem tud beletörődni a Békemenet sikerébe a Tisza Párt elnöke. Fotó: Metropol

Miután dupla anyján voltak a békemeneten, mint az ő rendezvényén, Magyar Péter ezt írta ki a Facebook-ra: 

Alig tudták megtölteni egy pillanatra a 600 méter hosszú és 25 méter széles Margit-hidat

,,Tényleg Péter? Akkor nézd csak ezt a felvételt. Ezen a drón felvételen például az látszik, hogy miközben a Békemenet eleje már elhagyta a Nyugati teret is, még mindig hömpölygött a tömeg a körúton és a Margit-híd is tele volt. Péter, hazudozás és álhírterjesztés helyett inkább viseld el a kudarcot!"  – mondta Deák Dániel.

 

