Magyar Péter képtelen elviselni a kudarcot - álhíreket terjeszt a Békemenetről a Tisza elnöke
Magyar Péter szerint alig tudták megtölteni egy pillanatra a 600 méter hosszú és 25 méter széles Margit-hidat. Nem tud beletörődni a Békemenet sikerébe a Tisza Párt elnöke.
,,Ezen tényleg már csak nevetni lehet" - írta ki Facebook videójához Deák Dániel, miután Magyar Péter szerint alig tudták megtölteni a Békemenetet, a nyilvánvaló drón felvételek és képek ellenére is.
Miután dupla anyján voltak a békemeneten, mint az ő rendezvényén, Magyar Péter ezt írta ki a Facebook-ra:
Alig tudták megtölteni egy pillanatra a 600 méter hosszú és 25 méter széles Margit-hidat
,,Tényleg Péter? Akkor nézd csak ezt a felvételt. Ezen a drón felvételen például az látszik, hogy miközben a Békemenet eleje már elhagyta a Nyugati teret is, még mindig hömpölygött a tömeg a körúton és a Margit-híd is tele volt. Péter, hazudozás és álhírterjesztés helyett inkább viseld el a kudarcot!" – mondta Deák Dániel.
