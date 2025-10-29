A baloldali városvezetés nem foglalkozik a taxisok gondjaival – mi a taxisok álláspontja?

Az október 29-én tartott Fővárosi Közgyűlésen a napirend előtti felszólalások alatt Radics Béla Fidesz-KDNP képviselő szerette volna felolvasni a taxisok levelét, ám Karácsony Gergely főpolgármester erre nem adott lehetőséget. Ezután jöttek be a taxisok a terembe, hogy követeljék a levél felolvasását. A nyomás hatására, vagy csupán zavarodottságból a főpolgármester belement abba, hogy ő maga olvassa fel azt a levelet, melyet Radics Béla képviselőnek írtak. A taxisok követelését tartalmazó másik levelet azonban így sem olvasták fel.

Váczi Norbert, a Fővárosi Taxi Egyesület társelnöke is megjelent a Fővárosi Közgyűlésen Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

A Fővárosi Közgyűlés elé kellett menniük a taxisoknak

Alig egy hónapja tüntettek a Városháza előtt a taxisok, most újra kénytelenek hasonló nyomást gyakorolni a városvezetésre. A taxisok megélhetési problémái nemcsak a sofőröket, de a budapesti lakosokat is érintik.

Ez valójában nem az a levél volt, amit a Közgyűlésben szerettünk volna megosztani. Ebben a levélben Radics Béla képviselő úrtól kérünk segítséget ahhoz, hogy a Közgyűlés előtt felolvashassuk azt a teljes levelet, amelyben a mi problémáinkat részletesebben kifejtjük. Mi azt látjuk, hogy a problémánk teljes valóságában nem jut el sem a nyilvánossághoz, sem a Közgyűléshez. Az eredeti levelünket nem sikerült felolvasni, a holnapi közmeghallgatáson újra megpóbáljuk. Nem adjuk fel.

– nyilatkozta lapunknak Váczi Norbert, a Fővárosi Taxi Egyesület társelnöke. A taxisok tapasztalata alapján Radics Béla képviselő az egyetlen a Közgyűlésből, aki érdemben foglalkozik a taxisok problémáival.

A taxisok álláspontja, hogy a tarifát nem engedhetjük, hogy inflálódjon, az adott gazdasági körülményekhez kell igazítani. Ebben a kérdésben nem tudunk mást csinálni, mint bevonni a nyilvánosságot. Az a tapasztalunk, hogy a valódi tárgyalások zárt ajtók mögött vannak.

– folytatja a társelnök. Radics Béla képviselő szerint a taxisok többször is próbálták felvenni a kapcsolatot a Fővárosi Közgyűléssel, ám ezt minden alkalommal ellehetetlenítették.

Végtelenül elutasítom, hogy ha budapestiként bárki szót kér egy jogos felháborodás kapcsán, azt nem adják meg neki. Ez így nem demokrácia. Nagyon remélem, hogy amikor a taxisok érdekképviselete eljön a közmeghallgatásra, sikerül tisztázni, hol csúsztak el a dolgok. Az egyik fél azt mondja, hogy megállapodtak, a másik fél pedig azt, hogy igen, de azóta változtak a körülmények. A probléma, hogy a taxisok nagy része nem jön ki hónap végén, sokan ezért kénytelenek feladni a munkájukat, ami nem jó annak, aki ezt hivatásszerűen csinálja

– nyilatkozta lapunknak Radics Béla. A képviselő arra is kitért, hogy az utasok számára legalább akkora veszteség lenne, ha a taxisok feladnák a hivatásukat. Hangsúlyozta, hogy itt nem csupán taxisokról, hanem családokról és emberek megélhetéséről van szó.

A főpolgármester úrnak úgy tűnik, nem számít ez a 6-7 ezer taxis, én viszont 6-7 ezer családot látok, akik ugyanúgy budapestiek, ugyanúgy meg szeretnének élni valamiből. Bárki mondhat bármit, de jókedvből, brahiból nem vonulnak föl és nem zárnak le utcákat. Ezt szeretném üzenni a taxisoknak; engem és a Fidesz frakciót bármikor megkereshetnek, hajlandóak vagyunk párbeszéd mentén olyan javaslatra jutni, amely a fővárosnak és a taxisoknak is jó.

– fogalmazott Radics Béla. A közmeghallgatáson remélhetőleg lesz lehetőség arra, hogy a taxisok tényleges követelései helyet kapjanak.