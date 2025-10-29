RETRO RÁDIÓ

Karácsony Gergellyel ordítoztak a közgyűlésre berontó taxisok – Videó

Szerdán reggel újabb taxistüntetés kezdődött a főváros több helyszínén. A feldühödött sofőrök a fővárosi közgyűlés üléstermébe is berontottak.

Szerző: WM
Létrehozva: 2025.10.29. 10:59
Módosítva: 2025.10.29. 11:13
Karácsony Gergely sztrájk Fővárosi Közgyűlés taxirendelet

Alig egy hónappal a legutóbbi fővárosi sztrájk után a taxisok szerdán ismét utcára vonulnak, hogy így tiltakozzanak a fővárosi vezetés által tervezett taxirendelet szigorítása ellen. A taxisok ezúttal is a Fővárosi Közgyűlés ülésnapjára szervezték az akciójukat. Reggel 9 óra után nemsokkal pár taxisofőr rontott be a Városháza termébe, ahol az ülés már tartott. Radics Béla fideszes képviselő éppen a taxisok által írt levelet akarta felolvasni. Karácsony Gergely azonban a városháza működési szabályzatára hivatkozva nem adott erre lehetőséget. 

2025.10.29. Taxi tüntetés
Taxisok tiltakoznak a fővárosi vezetés által tervezett taxirendelet szigorítása ellen (Fotó: Török Gergely Ádám / Metropol)

A taxisok szóváltásba kerültek a főpolgármesterrel.

„Ne csak a Szigettel foglalkozzál!” – ordibálták a dühös taxisok a főpolgármesternek, majd gunyorosan megjegyezték, hogy a levelüket biztosan fel lehetne olvasni, ha valami főútra tervezett biciklisávról lenne benne szó. A taxisok ezt követően azt kérték Karácsonytól, hogy adja meg a tiszteletet nekik, és álljon fel ő is, ha velük beszél.

Karácsony Gergely végül nem engedte, hogy a taxisok felolvashassák a levelüket, ami két percet rabolt volna el a közgyűlés idejéből. A taxisok ezt követően előbb kivonultak az ülésteremből, ám nem sokkal később visszatértek, hogy a Radics Béla által korábban említett levelet felolvashassák. Karácsony Gergely megígérte nekik, hogy napirend előtt ezt ő maga fogja felolvasni.

 

