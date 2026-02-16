RETRO RÁDIÓ

Elkapták a kábítószer-kereskedőket, rács mögé kerülhet a drogbanda - Videó

Bebukott a családi drogbiznisz.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 11:45
kábítószer drogbiznisz pszichoaktív szer

A balmazújvárosi rendőrök három férfit és egy nőt fogtak el, akik a gyanú szerint új pszichoaktív anyaggal kereskedtek. A kábítószer-kereskedőknél nagy értékű ékszereket is találtak.

Elkapták a kábítószer-terjesztő bandát
Pszichoaktív anyagot árultak a kábítószer-kereskedők   Fotó:  police.hu

Elkapták a kábítószer-terjesztő bandát

A nyomozóknak információ jutott a birtokába arról, hogy Balmazújvárosban többen is kábítószert árulnak. A bűnügyesek adatot gyűjtöttek, tanúkat hallgattak meg, és az ügy minden apró részletét megvizsgálták. Körvonalazódott, hogy egy helyi család négy tagja terjeszti a tiltott szereket. A nyomozók az egyenruhásokkal és a Cívis Közterületi Támogató Alosztállyal kiegészülve egy összehangolt akcióban egyszerre, három helyszínen ütöttek rajta a díler famílián február 9-én hajnalban.

A rendőrök a kutatások során több pakk alufóliába csomagolt kábítószergyanús anyagot, több mint kétmillió forintot és ékszereket találtak, majd foglaltak le. Megállapították, hogy több – az ingatlanokban talált – vadonatúj elektronikai cikk, valamint szeszes italok is a bűncselekményekből, vagy az azokból szerzett jövedelemből származnak, ezért azokat vagyonvisszaszerzés keretében szintén lefoglalták.

A nyomozók valamennyiüket gyanúsítottként hallgatták ki kábítószer-kereskedelem bűntett miatt, majd a 39 éves és a 37 éves férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat. A 36 éves nő és a 41 éves férfi szabadlábon védekezhet - írja a police.hu.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu