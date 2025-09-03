Viharos idők jönnek: Mutatjuk mikor és meddig tart majd

Szeptember első felét igencsak változékony időjárás jellemzi majd. A nyár még nem enged, hiszen a napi hőmérséklet 30 °C körül alakul, ugyanakkor több alkalommal is számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az előrejelzés szerint a következő napokban váltakozni fog nyugodt, napos idő és a hevesebb viharos időjárás.

A nyárias meleget viharok váltják fel jövő héten. Fotó: unsplash (illusztráció)

Kánikula után viharral érkezik a jövő hét:

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a szeptember első hetei változékony időjárást hoznak Magyarországon. A nyári meleg marad, de záporok és zivatarok tarkítják a napokat, amelyek helyenként akár heves formát is ölthetnek majd.

Szerdai zivatar, majd csütörtöki megnyugvás

Szeptember 3-án, szerdán zivatarokkal, esővel és erősebb széllel kell számolni. A nappali hőmérséklet 27 °C körül tetőzik, az esti órákban azonban gyorsan lehűl 18 °C-ig. A vihar azonban nem tart sokáig: csütörtöktől (szeptember 4.) stabil, naposabb időszak kezdődik, 30 °C körüli maximumokkal.

Forró, nyárias péntek után újabb vihar szombaton

Pénteken tovább fokozódik a hőség, akár 31 °C-ot is mérhetünk, és száraz, nyárias idő vár ránk. Szombaton azonban ismét megtörik a kellemes sorozat: újabb záporok, zivatarok érkezhetnek, miközben a hőmérséklet 28 °C körül alakul. Ez egy átmeneti hullám lesz, hiszen másnapra ismét kisüt a nap.

Hosszabb nyárias időszak

Vasárnaptól szerdáig (szeptember 7–10.) egy stabil, forró periódus veszi kezdetét. A nappali hőmérsékletek 30–31 °C között ingadoznak, a hajnalok pedig 17–19 °C körül alakulnak. Ezek a napok már inkább a nyár utolsó, kitartó fellángolására emlékeztetnek, zavartalan napsütéssel.

Újabb fordulat szeptember közepén

A hőség azonban nem marad velünk sokáig. Csütörtökön (szeptember 11.) és pénteken (szeptember 12.) ismét csapadékosabb, zivatarosabb időre van kilátás. Bár a hőmérséklet ekkor sem csökken (28–30 °C körüli maximumok várhatók), az eső és a villámlás újra felboríthatja a nyugodt, nyárias napokat.

A következő hétvége sem indul teljesen szárazon: szombaton (szeptember 13.) még lehetnek záporok, zivatarok, de vasárnapra már inkább mérséklődik a csapadék, és a hőmérséklet is kissé visszaesik, 27 °C körül alakul.