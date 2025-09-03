RETRO RÁDIÓ

Még kitart a nyárias idő, de lesz vénasszonyok nyara?

Véget ért a nyár és lassacskán beköszönt az őszi idő. Az időjárás-jelentéseket bújva sokan azonban arra kíváncsiak, tart-e ráadást, ősszel a nyári időjárás – lesz-e vénasszonyok nyara?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.03. 06:00
időjárárás indián nyár előrejelezés

A vénasszonyok nyara – vagy más néven indián nyár – a népi hagyományban azt az őszi időszakot jelöli, amikor szeptember végén vagy október elején néhány napra, akár egy hétre is visszatér a nyárias időjárás. Ez az időszak kellemes meleg, napos, száraz idővel váltja fel az addigi hűvös reggeleket. Meteorológiai értelemben nem külön kategória, de minden évben várjuk, hiszen olyan, mint a nyár második, rövidebb felvonása.

Vénasszonyok nyarán az időjárás nyárias, 20-30 fok körüli szokott alakulni.
Szeptemberi időjárás:  

A szeptemberi időjárás változékonyan alakul majd, az első napokban még 30 °C körüli maximumokkal számolhatunk, a minimumhőmérsékletek pedig 15–18 °C között alakulnak. Az első hét napban többnyire napos vagy részben felhős idő várható, kisebb záporokkal és zivatarokkal a hónap elején.

Szeptember első fele: nyáriasan meleg napok

A köpönyeg.hu előrejelzései szerint szeptember első heteiben kifejezetten nyárias lesz az időjárás: a hőmérséklet napközben 28–32 °C körül alakul, sok napsütéssel, időnként felhővel és elszórt záporokkal. Éjszaka is enyhe marad a levegő, a minimumok többnyire 16–19 °C körül mozognak. Ez a meleg azonban inkább a nyár meghosszabbításának tekinthető, mintsem a klasszikus vénasszonyok nyarának, hiszen a hagyományok szerint az később, szeptember végén kezdődik.

Szeptember második fele: változékonyabb, de még enyhe

A hónap közepétől fokozatosan mérséklődik a meleg az Accuweather 30 napos előrejelzése szerint. A nappali csúcsértékek 19–25 °C körül alakulhatnak, főként felhős, szeles, esős idővel. A nappalok rövidülnek, a hajnalok hűvösebbek lesznek, ám összességében még mindig kellemes őszi idő várható. Az éjszakai minimumok 13-15°C körül várhatóak.

Szeptember vége – október eleje: vénasszonyok nyara

A néphagyomány és a tapasztalatok alapján a valódi vénasszonyok nyara általában szeptember végén köszönt be, és sokszor október első hetéig tart. Idén azonban főként felhős, de száraz időjárásra számíthatunk 17-21 °C fok körüli hőmérséklettel. Bár eső nem lesz és a nap is kisüt majd helyenként a felhők mögül, az alacsony hőmérséklet miatt alig ha nevezhetjük ezt „nyárnak”. Azonban ez az időszak ideális lehet majd kirándulásra, szüretre, kerti munkára vagy egyszerűen csak élvezni a napsütést és az esőmentes, száraz napokat.

A vénasszonyok nyara nemcsak időjárási értelemben kedves ajándék, hanem hangulatában is: egyszerre idézi a nyár könnyedségét és az ősz békés, aranyló nyugalmát. Sokak számára ez az év egyik legszebb időszaka, hiszen a természet színei ilyenkor a legélénkebbek, miközben az időjárás még kinti programokra is tökéletes.

 

