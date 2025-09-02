Dallos Bogi végre szemből is fotózta a kisfiát

„Ez a nyár igazán különleges volt” – írta az énekesnő.
Véget ért a nyár, de 2025 legmelegebb évszaknak fotói megmaradtak – Puskás-Dallos Boginál is, aki egy nagy csokornyi fényképet osztott meg rajongóival az Instagram-oldalán. Egy-egy felvételen Puskás-Dallos Peti is feltűnik, ám a húsz kép felén a házaspár gyermeke, Ábel a főszereplő. Két alkalommal ráadásul szemből fotózták!
Igaz, az egyik képen épp lefelé néz a legifjabb Puskás-Dallos, míg a másikon egy mesekönyvet szemlél, melynek borítója eltakarja a kis arcát...
Kattints az alábbi képre és elérhetővé válik a 20 fotó!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.