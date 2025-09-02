RETRO RÁDIÓ

Dallos Bogi végre szemből is fotózta a kisfiát

„Ez a nyár igazán különleges volt” – írta az énekesnő.

Véget ért a nyár, de 2025 legmelegebb évszaknak fotói megmaradtak – Puskás-Dallos Boginál is, aki egy nagy csokornyi fényképet osztott meg rajongóival az Instagram-oldalán. Egy-egy felvételen Puskás-Dallos Peti is feltűnik, ám a húsz kép felén a házaspár gyermeke, Ábel a főszereplő. Két alkalommal ráadásul szemből fotózták!

Puskás-Dallos Bogi 20 képben idézte fel 2025 augusztusát Fotó: Hatlaczki Balázs

Igaz, az egyik képen épp lefelé néz a legifjabb Puskás-Dallos, míg a másikon egy mesekönyvet szemlél, melynek borítója eltakarja a kis arcát...

Kattints az alábbi képre és elérhetővé válik a 20 fotó!

 

