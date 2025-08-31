Szegedi Erika, Európa főboszorkánya most elárulja: ezeknek a csillagjegyeknek a szülötteihez kopogtat be ősszel a szerelem

Szerelmet hoz az ősz. Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint az univerzum most kedvezni fog a pártalálásban.
Itt van az ősz. Sárga színekbe öltözik a táj, és a fák megszabadulnak díszes lombkoronájuktól. Az elmúlás és a változás évszaka veszi kezdetét. Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint azonban pozitív változások veszik kezdetüket, és sok ember életébe a következő időszakban bekopogtat a rég várt szerelem.
Nemcsak gyönyörű évszak az ősz, de idén szerelmet is hoz. Sok embernek sikerül végre maga mögött hagynia a múltat, és ezáltal kinyílik számukra a világ. Befogadóvá válnak az újra és a jóra
– néz fel sejtelmesen a kártyalapokból a főboszorkány, aki elárulja most azt is, hogy melyik csillagjegy szülötteinek életébe kopogtat be a boldogság.
Hosszú és érzelmileg nehéz éveket éltek át az emberek. A lélek már mindennél jobban vágyik a boldogságra. A főboszorkány szerint elérkezett az idő, és az univerzum most kedvezni fog az emberi kapcsolatoknak, és az egymásra találásnak.
A pozitív változások az élet minden területén érezhetőek lesznek, az égiek azonban az érzelmek tekintetében sietnek leginkább az emberek segítségére. Az elmúlt években a félelem rányomta a bélyegét a döntésekre. Szerencsére ennek most vége. Sokan megértették az univerzum üzenetét, és újraértelmezték az emberi kapcsolatok fontosságát az életükben
– folytatja a Szegedi Erika, aki úgy véli, hogy most az egymásra találások időszaka veszi kezdetét. Átértékelődik az érzelmek, a család, és a barátok fontossága. Az új kapcsolatok mellett a régi értékes barátságok is új értelmet, és lendületet kapnak, és a harmónia fogja jellemezni a mindennapokat.
Oroszlán
Nagyon jó időszakot tudhatsz magad mögött, és ez szerencsére továbbra sem lesz másként. Eddig a karriered jellemezte a siker, most azonban a magánéleted is egyenesbe kerül. Új emberek, és régi barátságok hozzák meg számodra a lelki békét. Hosszú idő után az élet viharos forgatagában a szerelem is rád talál.
Ikrek
A magány jellemezte az életed. Csalódtál az emberekben, és nem nyitottál ajtót senkinek. A lelked töviskoszorúval vetted körül, és senkit sem engedtél közel magadhoz, mert féltél egy újabb csalódástól. Ennek most vége. A kétségek helyét ismét átveszi a bizalom, és ennek a nyitásnak következtében a boldogság is rád talál.
Rák
Habzsoltad az élvezeteket az élet minden területén. Sikert sikerre halmoztál. Továbbra is pozitív jövő előtt állsz, azonban legyél sokkal óvatosabb, mert könnyen elveszítheted azt, amit hosszú idő alatt felépítettél. Ne bíz feltétel nélkül az emberekben, mert nem mindenki az, aminek mutatja magát.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.