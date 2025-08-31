Szegedi Erika, Európa főboszorkánya most elárulja: ezeknek a csillagjegyeknek a szülötteihez kopogtat be ősszel a szerelem

Itt van az ősz. Sárga színekbe öltözik a táj, és a fák megszabadulnak díszes lombkoronájuktól. Az elmúlás és a változás évszaka veszi kezdetét. Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint azonban pozitív változások veszik kezdetüket, és sok ember életébe a következő időszakban bekopogtat a rég várt szerelem.

Idén szerelmet hoz az ősz. Szegedi Erika szerint sok embernek sikerül végre maga mögött hagynia a múltat, és ezáltal kinyílik számukra a világ Fotó: Metropol

Nemcsak gyönyörű évszak az ősz, de idén szerelmet is hoz. Sok embernek sikerül végre maga mögött hagynia a múltat, és ezáltal kinyílik számukra a világ. Befogadóvá válnak az újra és a jóra

– néz fel sejtelmesen a kártyalapokból a főboszorkány, aki elárulja most azt is, hogy melyik csillagjegy szülötteinek életébe kopogtat be a boldogság.

Szegedi Erika úgy látja, hogy sok ember számára hozza meg a boldogságot az ősz Fotó: Pexels

Szegedi Erika szerint változások sora veszi kezdetét

Hosszú és érzelmileg nehéz éveket éltek át az emberek. A lélek már mindennél jobban vágyik a boldogságra. A főboszorkány szerint elérkezett az idő, és az univerzum most kedvezni fog az emberi kapcsolatoknak, és az egymásra találásnak.

A pozitív változások az élet minden területén érezhetőek lesznek, az égiek azonban az érzelmek tekintetében sietnek leginkább az emberek segítségére. Az elmúlt években a félelem rányomta a bélyegét a döntésekre. Szerencsére ennek most vége. Sokan megértették az univerzum üzenetét, és újraértelmezték az emberi kapcsolatok fontosságát az életükben

– folytatja a Szegedi Erika, aki úgy véli, hogy most az egymásra találások időszaka veszi kezdetét. Átértékelődik az érzelmek, a család, és a barátok fontossága. Az új kapcsolatok mellett a régi értékes barátságok is új értelmet, és lendületet kapnak, és a harmónia fogja jellemezni a mindennapokat.

Oroszlán

Nagyon jó időszakot tudhatsz magad mögött, és ez szerencsére továbbra sem lesz másként. Eddig a karriered jellemezte a siker, most azonban a magánéleted is egyenesbe kerül. Új emberek, és régi barátságok hozzák meg számodra a lelki békét. Hosszú idő után az élet viharos forgatagában a szerelem is rád talál.

Ikrek

A magány jellemezte az életed. Csalódtál az emberekben, és nem nyitottál ajtót senkinek. A lelked töviskoszorúval vetted körül, és senkit sem engedtél közel magadhoz, mert féltél egy újabb csalódástól. Ennek most vége. A kétségek helyét ismét átveszi a bizalom, és ennek a nyitásnak következtében a boldogság is rád talál.