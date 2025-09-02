Elkerülhetetlen a dugó már az első tanítási héten a fővárosban, eláruljuk az okát

Szeptember elsején megkezdődött a tanév, és ezzel együtt a fővárosi közlekedésben is az egyik pillanatról a másikra ütött be a káosz, pedig a nyár sem volt eseménytelen. Bár voltak, akik abban reménykedtek, hogy gördülékeny lesz majd a forgalom, mégis több helyen kaotikus állapotok fogadták a sofőröket és a tömegközlekedőket.

Így festett már hét óra után a főváros. Fotó: Gábor Zoltán / Metropol

Reggeli csúcs = káosz

Stábunk több helyszínt is bejárt a reggeli órákban. A fővárosba bevezető utak már a reggeli órákban telítődtek, sokan panaszkodtak a megszokottnál is lassabb haladásra. A Nyugati pályaudvar környékén például a szokásosnál is nagyobb zsúfoltság volt, több autós szerint az iskolakezdés azért érezhetően megterhelte a közlekedést. Sokan próbálták meg előre beosztani a napjukat, és hajnalban útra kelni - vagyis kevesebbet aludtak -, hogy elkerüljék a reggeli káoszt.

Mit mond a városfejlesztési szakértő?

Kőrösi Koppány városfejlesztési szakember, a BP Műhely alapítója szerint a tanévkezdéskor tapasztalt közlekedési feszültség nem véletlen.

A forgalmi sávok helyén létrehozott kerékpársávok, és a hasonló forgalmi korlátozó intézkedések, azokat hogyha azonnali hatállyal feloldanák, és visszaadnák a városnak ezeket az utakat, akkor nyilván kisebb lenne a nyomás a túlterhelt közúthálózaton

– mondta Kőrösi Koppány, aki szerint a fővárosi vezetés „autósokat üldöző” politikája csak rontja a jelenlegi helyzetet.

A főváros politikája csak káoszba taszítja az autósok helyzetét Fotó: Gábor Zoltán / Metropol

„Minden szándékuk ellenére, ezek az intézkedések, nem csökkentették, hanem növelték az autós közlekedést. Az autósokat büntető politika pont az ellenkező hatást éri el, mint amit szánnak neki.” – tette hozzá.

A szakember szerint az utak áteresztőképességében végrehajtott mesterséges zárások feloldását követően további azonnali változást hozó intézkedés lenne, ha végre rend lenne a közterületeken. A közterületek rendje és tisztasága a BKV járműveinek állapotát is kedvezően befolyásolná, így azok visszanyernék versenyképességüket. Hosszú távon azonban szerinte a hiányzó közlekedési infrastruktúrák kiépítésére is szükség lenne.

Budapest többek között attól szenved, hogy a városhatáron naponta 400 ezer autó átkel. Ha megfelelő forgalmi fejlesztések lennének, akkor lennének utak, amiken be tudnak jönni

– hangsúlyozta Kőrösi Koppány, aki szerint az egyik kulcsprojekt a Galvani-híd lehetne: „A Galvani-híd már lassan kész lenne, ha Karácsony Gergely nem akadályozza meg az építését.”

Ezek azok a minimum feltételek, amelyek kellenének ahhoz, hogy Budapest közlekedése szellősebb legyen

– zárta gondolatait a városfejlesztési szakértő.