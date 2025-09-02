RETRO RÁDIÓ

Elkerülhetetlen a dugó már az első tanítási héten a fővárosban, eláruljuk az okát

Hatalmas forgalom, zsúfolt csomópontok és ideges sofőrök – így indult a tanév első napja Budapesten. Kőrösi Koppány városfejlesztési szakértő szerint a fővárosi közlekedés problémái rendszerszintűek, és az autósok szerint a következő napokban nagyobb káoszra számíthatunk.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.02. 05:00
Budapest tanévkezdés Kőrösi Koppány dugó autósok

Szeptember elsején megkezdődött a tanév, és ezzel együtt a fővárosi közlekedésben is az egyik pillanatról a másikra ütött be a káosz, pedig a nyár sem volt eseménytelen. Bár voltak, akik abban reménykedtek, hogy gördülékeny lesz majd a forgalom, mégis több helyen kaotikus állapotok fogadták a sofőröket és a tömegközlekedőket. 

káosz a fővárosban
Így festett már hét óra után a főváros. Fotó: Gábor Zoltán /  Metropol

Reggeli csúcs = káosz 

Stábunk több helyszínt is bejárt a reggeli órákban. A fővárosba bevezető utak már a reggeli órákban telítődtek, sokan panaszkodtak a megszokottnál is lassabb haladásra. A Nyugati pályaudvar környékén például a szokásosnál is nagyobb zsúfoltság volt, több autós szerint az iskolakezdés azért érezhetően megterhelte a közlekedést. Sokan próbálták meg előre beosztani a napjukat, és hajnalban útra kelni - vagyis kevesebbet aludtak -, hogy elkerüljék a reggeli káoszt. 

Mit mond a városfejlesztési szakértő?

Kőrösi Koppány városfejlesztési szakember, a BP Műhely alapítója szerint a tanévkezdéskor tapasztalt közlekedési feszültség nem véletlen.

A forgalmi sávok helyén létrehozott kerékpársávok, és a hasonló forgalmi korlátozó intézkedések, azokat hogyha azonnali hatállyal feloldanák, és visszaadnák a városnak ezeket az utakat, akkor nyilván kisebb lenne a nyomás a túlterhelt közúthálózaton

 – mondta Kőrösi Koppány, aki szerint a fővárosi vezetés „autósokat üldöző” politikája csak rontja a jelenlegi helyzetet.

A főváros politikája csak káoszba taszítja az autósok helyzetét Fotó: Gábor Zoltán /  Metropol

„Minden szándékuk ellenére, ezek az intézkedések, nem csökkentették, hanem növelték az autós közlekedést. Az autósokat büntető politika pont az ellenkező hatást éri el, mint amit szánnak neki.” – tette hozzá.

A szakember szerint az utak áteresztőképességében végrehajtott mesterséges zárások feloldását követően további azonnali változást hozó intézkedés lenne, ha végre rend lenne a közterületeken. A közterületek rendje és tisztasága a BKV járműveinek állapotát is kedvezően befolyásolná, így azok visszanyernék versenyképességüket. Hosszú távon azonban szerinte a hiányzó közlekedési infrastruktúrák kiépítésére is szükség lenne. 

Budapest többek között attól szenved, hogy a városhatáron naponta 400 ezer autó átkel. Ha megfelelő forgalmi fejlesztések lennének, akkor lennének utak, amiken be tudnak jönni

 – hangsúlyozta Kőrösi Koppány, aki szerint az egyik kulcsprojekt a Galvani-híd lehetne: „A Galvani-híd már lassan kész lenne, ha Karácsony Gergely nem akadályozza meg az építését.”

Ezek azok a minimum feltételek, amelyek kellenének ahhoz, hogy Budapest közlekedése szellősebb legyen

 – zárta gondolatait a városfejlesztési szakértő.

A váci út teljes szakaszán állt a dugó a tanévkezdés reggelén Fotó: Gábor Zoltán /  Metropol

A tanévkezdés próbára tette a fővárosiakat 

A mai napon a kisebb fennakadások és a szokásosnál nagyobb forgalom együtt érezhetően lelassította a fővárosi közlekedést. Sok szülőnek és dolgozónak kellemetlenül indult a nap. A tanév első napja tehát nemcsak a diákoknak, hanem a közlekedőknek is kihívást jelentett. A következő napokban még nagyobb káoszra kell számítani. 

 

