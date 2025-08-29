Folytatódik az autósüldözés a fővárosban - jön a bringasztráda, vasárnap dönt a közgyűlés

A bringasztráda a tervek szerint kapcsolódik a már meglévő biciklis infrastruktúrához, ám azoktól eltérő módon, a járdára felvezetve jönne létre. A kerékpárosokat egy zöldsáv, virágágyás választaná el az autós forgalomtól. A gond az, hogy jelenleg a járdán parkolnak a kocsik ezen a szakaszon, a bringasztráda megépítése után azonban ezek a parkolóhelyek az úttestre kerülnének. Ez viszont egy teljes forgalmi sáv megszűnését jelenti, ami tovább szűkíti a Váci út amúgy is zsúfolt kapacitását.

A bringasztráda tervrajza Forrás: BKK

A társadalmi egyeztetés már lezárult, most vasárnap, augusztus 31-én kerül a Fővárosi Közgyűlés elé az előterjesztés, amely jóváhagyása esetén elindulhat a projekt.

Súlyos kritikát fogalmazott meg a a Váci úti tervekkel kapcsolatban korábban Kőrösi Koppány városfejlesztési szakember, a BP Műhely alapítója.

A bringasztrádát, mint olyat, helytelenítem a városban. A város nem versenypálya. Nem az a cél, hogy a kerékpárok gyorsan száguldjanak, hanem hogy biztonságosan el lehessen jutni A-ból B-be

– hangsúlyozta.

Szerinte a klasszikus értelemben vett sztráda – vagyis egy nagy sebességű, kereszteződésmentes pálya – városi környezetben egyszerűen nem működik.

Nem véletlenül nincsenek autósztrádák sem a belvárosban. Egy bringasztráda csak akkor lenne működőképes, ha sehol nem keresztezi semmi, de ez itt lehetetlen.

A szakember szerint az egyik legnagyobb gond, hogy a parkolóhelyek megszűnése újabb feszültségeket szül.

A városban úgy megszüntetni parkolóhelyet, hogy azzal ne okozzunk érdeksérelmet, nem lehet. Ha kivesszük őket, pótolni kellene valahol, különben csak még nagyobb lesz a káosz.

Kőrösi Koppány arra is rámutatott: Budapesten húsz éve nem volt nagy mintás forgalomszámlálás, így valójában senki nem tudja pontosan, hogyan használják az utakat.

Fogalmunk sincs, mennyire van igény ezekre a parkolóhelyekre, vagy épp a sávokra. Tervezni adatok nélkül tévút

– mondta.

A bringasztráda megépítése a TOP Plusz uniós forrásból valósulna meg, 100%-os támogatási intenzitással. A projekt keretében mintegy 3,7 kilométernyi új kerékpáros infrastruktúra készülhet a következő években Budapesten.