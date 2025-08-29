Folytatódik az autósüldözés a fővárosban - jön a bringasztráda, vasárnap dönt a közgyűlés

Újabb közlekedési feszültséget hozhat a főváros terve: a Váci úton, az Üllői úton és a Nagykörúton is kimaxolják az autósüldözést. A bringasztráda miatt a járdán parkoló autókat az úttestre terelnék, ezzel pedig sok helyen megszűnne egy teljes forgalmi sáv. Szakemberek szerint a dugók már most borítékolhatóak.
A bringasztráda a tervek szerint kapcsolódik a már meglévő biciklis infrastruktúrához, ám azoktól eltérő módon, a járdára felvezetve jönne létre. A kerékpárosokat egy zöldsáv, virágágyás választaná el az autós forgalomtól. A gond az, hogy jelenleg a járdán parkolnak a kocsik ezen a szakaszon, a bringasztráda megépítése után azonban ezek a parkolóhelyek az úttestre kerülnének. Ez viszont egy teljes forgalmi sáv megszűnését jelenti, ami tovább szűkíti a Váci út amúgy is zsúfolt kapacitását.
A társadalmi egyeztetés már lezárult, most vasárnap, augusztus 31-én kerül a Fővárosi Közgyűlés elé az előterjesztés, amely jóváhagyása esetén elindulhat a projekt.
Súlyos kritikát fogalmazott meg a a Váci úti tervekkel kapcsolatban korábban Kőrösi Koppány városfejlesztési szakember, a BP Műhely alapítója.
A bringasztrádát, mint olyat, helytelenítem a városban. A város nem versenypálya. Nem az a cél, hogy a kerékpárok gyorsan száguldjanak, hanem hogy biztonságosan el lehessen jutni A-ból B-be
– hangsúlyozta.
Szerinte a klasszikus értelemben vett sztráda – vagyis egy nagy sebességű, kereszteződésmentes pálya – városi környezetben egyszerűen nem működik.
Nem véletlenül nincsenek autósztrádák sem a belvárosban. Egy bringasztráda csak akkor lenne működőképes, ha sehol nem keresztezi semmi, de ez itt lehetetlen.
A szakember szerint az egyik legnagyobb gond, hogy a parkolóhelyek megszűnése újabb feszültségeket szül.
A városban úgy megszüntetni parkolóhelyet, hogy azzal ne okozzunk érdeksérelmet, nem lehet. Ha kivesszük őket, pótolni kellene valahol, különben csak még nagyobb lesz a káosz.
Kőrösi Koppány arra is rámutatott: Budapesten húsz éve nem volt nagy mintás forgalomszámlálás, így valójában senki nem tudja pontosan, hogyan használják az utakat.
Fogalmunk sincs, mennyire van igény ezekre a parkolóhelyekre, vagy épp a sávokra. Tervezni adatok nélkül tévút
– mondta.
A bringasztráda megépítése a TOP Plusz uniós forrásból valósulna meg, 100%-os támogatási intenzitással. A projekt keretében mintegy 3,7 kilométernyi új kerékpáros infrastruktúra készülhet a következő években Budapesten.
A Váci úti szakaszról azonban már most látszik: az autósok egy sávot veszítenek, a parkolóhelyek az úttestre kerülnek, és ez sokak szerint garantálja a dugókat. A döntés augusztus 31-én a Fővárosi Közgyűlés kezében van.
A „bringasztráda” kifejezést a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) használja a fővárosban tervezett, védett, fizikailag elválasztott kerékpárutakra, amelyek célja, hogy a kerékpározás gyorsabb és biztonságosabb alternatíva legyen a belvárosban. Ezek nem egyszerű felfestett biciklisávok, hanem külön kialakított nyomvonalak, amelyeket virágágyás, zöldsáv vagy korlát választ el az autóktól.
A harmadik nagy projekt a Nagykörút kerékpárosbarát átalakítása. Itt a teljes keresztmetszetet újragondolnák: multifunkcionális sávok, új zöldfelületek, szélesebb járdák és védett kerékpársávok kapnának helyet. Az indoklás szerint a Nagykörút Budapest egyik legintenzívebb közlekedési zónája, ahol napi százezres forgalom zajlik, így a közlekedés minden szereplőjének , tehát autósoknak, villamosoknak, bicikliseknek és gyalogosoknak az érdekütközései különösen élesek, ezért külön kell választani őket. Ezt vehetjük úgy is, mint egy bejelentést, hogy az eddigi nem jó.
A városvezetés célja, hogy a kerékpáros közlekedés aránya jelentősen növekedjen, a szakértők azonban arra figyelmeztetnek: valós forgalmi adatok nélkül, parkolási kapacitások pótlása nélkül ezek a fejlesztések újabb dugókat és konfliktusokat szülhetnek. A fővárosi költségvetés terhére művelt festegetés és karózás helyett most uniós pénzből tapsolna el 6 milliárd forintot a főpolgármester átgondolatlanul.
Az uniós pályázatból tervezett komplex átrendezésnek 2027-re lehetnek kész a kiviteli tervei, 2028–2029-ben pedig szakaszosan megépülhet a bringasztráda, valamint a Váci úti és Üllői úti bevezető szakasz. A tervek láttán kiakadtak az autósok, a jelenlegi problémát autós szempontból nem oldja meg az újítás, ráadásul sok olyan helyzet kialakulhat, ami balesetveszélyes.
Teljesen mindegy, hogy kerékpárútról, sávról vagy sztrádáról beszélünk, abban a szituációban, amikor keresztezik egymást a járművek és a kerékpárosok, az mindenképp konfliktuspont és veszélyforrás lehet
– mondta el lapunknak Pausz Ferenc közlekedésbiztonsági szakember a tervek nyilvánosságra kerülésekor.
Kihangsúlyozta: a konfliktuspontok mindig veszélyforrást jelentenek. Ilyenek lehetnek a betorkoló utcák és a közös területek, amit a tervekben multifunkcionális helynek hívnak, az tulajdonképpen olyan szakasz, ahol a kerékpáros, a rakodó autó és az autós találkozik. A szakember szerint az emelkedő szint a betorkoló utcáknál nem oldja meg a balesetveszélyes problémát.
Dr. Kovács Kázmér, a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke is hasonlóan ítélte meg a terveket, sőt, a jelenlegi helyzetnél is balesetveszélyesebbnek ítéli meg a tervezett bringasztrádát.
Ez a megoldás közlekedésbiztonsági okokból a jelenleginél hátrányosabb, részint a be- és kikanyarodó járművek tekintetében jelentkező korlátozottabb észlelési lehetőségek, továbbá a parkoló autók ajtónyitása következtében is.
A bringasztráda és a közterület-rendezés új terveivel tulajdonképpen beismerte Karácsony Gergely, hogy a jelenleg felfestett biciklisávok nem működnek, nem jók. Az átfogó koncepció nélkül, rajtaütésszerűen Covid-idején létrehozott kerékpárutak forgalmi káoszt és fullasztó dugókat okoztak.
