Bringasztráda a Váci úton? Ezért dühöng most fél Budapest!

Van alternatíva: mellékutcák?

„Nem feltétlenül tartom kizártnak, hogy a Dózsa György úti kereszteződéstől a Lehel térig még megvalósítható, de ott is vannak irodaházak, fontos parkolók.” -mondta . A szakember inkább azt javasolná, hogy inkább mellékutcákon vezessék a bicikliseket, párhuzamos utakon, mint például a Visegrádi utcán keresztül, ahol kevesebb a forgalmi konfliktus.

Kőrösi arra biztat mindenkit, aki biciklizik, különösen a környéken, vegyen részt a társadalmi egyeztetésben, és április végéig mondja el a véleményét.

Bringasztráda szelné át egész Budapestet

Mint ahogy azt a Metropol megírta, a felfestett biciklisávok helyett a bringasztráda Karácsony legújabb őrülete. A fővárosi költségvetés terhére művelt festegetés és karózás helyett most uniós pénzből alakítana ki bringasztrádát a főváros több pontján, a Nagykörútra is ilyet terveznek, de az Üllői úton is ilyeneket képzelnek el. Az uniós pályázatból tervezett komplex átrendezésnek 2027-re lehetnek kész a kiviteli tervei, 2028–2029-ben pedig szakaszosan megépülhet a bringasztráda, valamint a Váci úti és Üllői úti bevezető szakasz.