Feladta, mert senkit nem érdekel: ezentúl nem tüntet Hadházy keddenként, csak levegőzik egyet

Hadházy Ákos fél évvel ezelőtt kezdett tüntetéssorozatba. Kedd délutánonként maroknyi csapatával megbénította a főváros közlekedését. Azonban az idő múlásával egyre kevesebb embert érdekelt Hadházy vergődése, így nemrég közösségi oldalán bejelentette, hogy felhagy az eddig is érdektelen tüntetésekkel.

Szomorkodhat Hadházy Ákos, már senkit nem érdekelnek a tüntetései Fotó: Kovács Dávid / Bors

A tüntetéseket először hídfoglalásokkal kezdődtek, mikor alig pár száz ember bénította meg Budapest legforgalmasabb hidjait, majd a tömeg -miután egyre csak zsugorodott- átment a Ferenciek terére, amivel még több gondot okoztak a munkából haza felé induló autósnak, ugyanis egyik ilyen eseményél sem voltak tekintettel arra, hogy ezzel nemcsak az adott helyszín közlekedését lehetetleníti el, hanem az egész fővárosét is.

Az autósokat felháborította Hadházy tüntetéssorozata

A rendszeresen botrányba torkolló tüntetések nemcsak a közvélemény számára volta felháborítóak, hanem az autósok is őrjöngtek miatta, mivel a néhány száz tüntető miatt nem tudtak haza jutni a munkából. Ugyanis maroknyi tüntető ezzel hatalmast káoszt okozott a fővárosban, ráadásul a legtöbb megmozdulást be sem jelentették, de ez őket nem zavarta.

Felháborító, hogy az ember nem tud haza jutni!

- ilyen és ehhez hasonló véleményen voltak a budapesti autósok, amiért Hadházy Ákos heteken át minden kedden megbénította Budapest közlekedését.

Egyik alkalommal még egy mentőt is akadályoztak a tüntetés miatt kialakult dugó, ugyanis már a menekülő utak és a kis utcák is tele voltak autókkal. Ekkora már az autósok is teljesen kiakadtak Hadházy cirkuszolásán. Egy sofőr a Metropolnak úgy fogalmazott, hogy ez az egész megkeseríti mindenki életét és elege van ebből. Valaki a 95 éves édesanyjával együtt kényszerült arra, hogy órákat a dugóban üljön.

Mindig csak az szív, aki nem tehet semmiről

- nyilatkozta lapunknak egy másik autós, aki már órák óta a dugóban állt.

Mindemellett a tömegközlekedés normális működését is akadályozták, a buszok is álltak a dugóban, valamint a villamosnak is útját állták azzal, hogy a sínekre is ráálltak.