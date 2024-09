Így nyúlják le a pénzed! A Meki nevében verik át a vásárlókat

Újabb árverés terjed a világhálón, többek között a Facebookon is. Egy bűnbanda képszerkesztő programmal készített egy – első ránézésre - hitelesnek tűnő hirdetést, melyben arról próbálja meggyőzni a gyanútlan szörfözőket, hogy 11618 forint helyett mindössze 811 forintért az övék lehet egy Big Mac, egy McPollo szendvics, két üdítő, két sült burgonya és két McFlurry fagylalt. A csalók a hirdetésről átirányítják az internetezőt egy fizetős applikációra, ahol persze meg kell adni a bankkártya adatait. Ezt többen is megtették, az ételt kiszállító futár persze nem érkezett meg, viszont azt tapasztalták, hogy a „vételárnál” jóval magasabb összeg eltűnt a bankszámlájukról.

A futárt hiába várja a vásárló Fotó: Metropol

A McDonald’s kommunikációs ügyeit egy külső cég intézi. Mi írásban és telefonon is felvettük velük a kapcsolatot, de eddig csak szóban válaszoltak. Annyit közöltek, hogy a hirdetéshez természetesen az étteremláncnak semmi köze, és információik szerint a közel múltban valakik más cégek nevében is feladtak hasonló hirdetéseket.

A mekis csalók mindent elkövettek a látszat fenntartásáért. Úgy is írhatjuk, hogy okosak voltak, persze nem feltétlenül elég rafináltak. A társaság ugyanis külön abból a célból hozott létre Facebook-profilokat, hogy a hirdetést hitelesítsék. A kizárólag külföldi nevű profilok mögött álló személyek a reklám alatt beírták, hogy az ételt megkapták és nagyon ízlett is nekik. Persze tisztességes magyar nevű felhasználóktól is érkeztek hozzászólások, azok viszont arról szóltak, hogy átverés áldozataivá váltak, és kénytelenek a bankkártyájukat letiltatni.