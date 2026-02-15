„Toltam a pengét előre” – durva meglepetés érte az extrém takarítót, a vak férfiért még ezt is bevállalta
Csodákra képes egy kis takarítószerrel és a kitartásával Fodor Barbara. A világhírű extrém takarító azokon segít, akik szeméttengerben élnek a saját otthonukban! Ezúttal sem tétlenkedett, és egy vak nyugdíjasnak nyújtott segítő kezet. Hihetetlen, milyen állapotok közül mentette meg az életét!
Sok szörnyű életet látott már Fodor Barbara, de talán ez volt neki az egyik legmegrázóbb. Az extrém takarító egykor New York zűrös negyedeiben vált az elesettek angyalává, tavaly nyár óta pedig Spanyolországban ment életeket a takarításával. Egy idős, vak nyugdíjas fordult hozzá, akinek a barátai is beszálltak, hogy az otthonát patyolattisztává pucolják. Ezt muszáj látnod!
Kiknek nyújt segítséget az extrém takarító?
Barbara sosem kertelt: ő elsősorban azoknak az otthonából takarítja el a szemetet és a koszt, akiket mély depresszió gyötör és nincs erejük tisztán tartani a lakásukat. Új esélyt ad másoknak az életre, többek között:
- egy autista kisfiút és családját,
- egy asztmában szenvedő anyukát,
- egy skizofrén férfit,
- és egy rákkal küzdő asszonyt
is megmentett már.
Barbara egy olyan hős, aki nem hord köpenyt, neki a kesztyűje, a védőmaszkja és a Clean with Barbie közösségi oldalai a fegyvere a gonosz „koszszörnyek” ellen. Az oldalain több millióan tekintik meg őt, csak hogy lássák, ingyen és önzetlenül segít másoknak, amiről naponta beszámol a közösségi oldalain.
Van remény a vak férfinek!
Január végén egy újabb mentőakcióba vágott bele. Egy idős, vak férfi halmozott fel szemetet. A helyzete nagyon nehéz, ezért nem volt kérdés, hogy útnak ered. Három hét, három helyiség, rengeteg takarítás – óriási küzdelem, hogy a vak férfi újra visszakapja otthonát.
„Mivel a bácsi vak, ezért nagyon sok mindent kellett letakarítani utána. A fürdővel két napot bíbelődtem. Összeszedtem a ruháit, amit később a vak férfi barátai kimostak. Miután mindent összepakoltam ott, másnap estem neki a takarításnak” – kezdte el mesélni a Metropolnak az extrém takarító.
Barbarát idővel kellemes meglepetés is érte: a nyugdíjas barátai is beszálltak a lakás kipucolásába!
A konyha jóval zsírosabb volt, és a barátai lepucolták nekem, amit aztán én könnyebben tudtam még jobban megtakarítani. A padló borzalmas állapotban volt. Évek óta nem nyúlt hozzá senki. Ráadásul barázdás lapok voltak, amibe szörnyen bele volt taposva a kosz. Először tisztítószerrel oldottam fel, de az sem volt elég!
– részletezte, milyen állapotok uralkodtak ott.
Végül nem volt választása, Barbara éles tárgyat ragadt a piszok ellen.
Pengével kapartam fel a koszt, ami szabályosan felpenderedett, olyan vastag volt… Már annyira zsíroldóztam a padlót, hogy miközben toltam a pengét előre, többször hátraestem. Négy órán át, ketten csináltuk, izzasztó, hatalmas nagy munka volt
– vallotta be Barbara.
A konyhát egy nap alatt tudták kitakarítani a párjával, a hálószobával viszont már egyedül birkózott meg.
Három hét alatt patyolattiszta lett a lakás, és a végén egy örömhírt is kapott.
Szintén azt történt, hogy a bácsi barátai besegítettek, összepakolták nagyjából a hálót. Órákat töltöttem bent, mire kész lett. Pont jött a bácsi testvére, aki elmondta, hogy elvileg van remény és visszakapja a látását. Egy ér elzáródott a nyakában, nagy eséllyel műteni fogják és valamennyire megszűnik a vaksága. Nagyon boldog volt, hogy tiszta lett a lakása, ahogy én is, hogy picit jobban lehet
– lelkendezett Barbara, azzal zárva: a vak nyugdíjas jó kezekben van: a testvére és a barátai is vigyáznak rá.
A lakás takarításáról Barbara videóját itt nézheted meg:
Az extrém takarítóról a Ripost videóját itt nézheted meg:
