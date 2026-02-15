„Toltam a pengét előre” – durva meglepetés érte az extrém takarítót, a vak férfiért még ezt is bevállalta

Sok szörnyű életet látott már Fodor Barbara, de talán ez volt neki az egyik legmegrázóbb. Az extrém takarító egykor New York zűrös negyedeiben vált az elesettek angyalává, tavaly nyár óta pedig Spanyolországban ment életeket a takarításával. Egy idős, vak nyugdíjas fordult hozzá, akinek a barátai is beszálltak, hogy az otthonát patyolattisztává pucolják. Ezt muszáj látnod!

Az extrém takarító a legvadabb kosszal is megküzdött a vak férfi érdekében / Fotó: Beküldött fotó

Kiknek nyújt segítséget az extrém takarító?

Barbara sosem kertelt: ő elsősorban azoknak az otthonából takarítja el a szemetet és a koszt, akiket mély depresszió gyötör és nincs erejük tisztán tartani a lakásukat. Új esélyt ad másoknak az életre, többek között:

Barbara egy olyan hős, aki nem hord köpenyt, neki a kesztyűje, a védőmaszkja és a Clean with Barbie közösségi oldalai a fegyvere a gonosz „koszszörnyek” ellen. Az oldalain több millióan tekintik meg őt, csak hogy lássák, ingyen és önzetlenül segít másoknak, amiről naponta beszámol a közösségi oldalain.

Van remény a vak férfinek!

Január végén egy újabb mentőakcióba vágott bele. Egy idős, vak férfi halmozott fel szemetet. A helyzete nagyon nehéz, ezért nem volt kérdés, hogy útnak ered. Három hét, három helyiség, rengeteg takarítás – óriási küzdelem, hogy a vak férfi újra visszakapja otthonát.

„Mivel a bácsi vak, ezért nagyon sok mindent kellett letakarítani utána. A fürdővel két napot bíbelődtem. Összeszedtem a ruháit, amit később a vak férfi barátai kimostak. Miután mindent összepakoltam ott, másnap estem neki a takarításnak” – kezdte el mesélni a Metropolnak az extrém takarító.

Ilyen volt és ilyen lett a fürdő / Fotó: Beküldött fotó

Barbarát idővel kellemes meglepetés is érte: a nyugdíjas barátai is beszálltak a lakás kipucolásába!

A konyha jóval zsírosabb volt, és a barátai lepucolták nekem, amit aztán én könnyebben tudtam még jobban megtakarítani. A padló borzalmas állapotban volt. Évek óta nem nyúlt hozzá senki. Ráadásul barázdás lapok voltak, amibe szörnyen bele volt taposva a kosz. Először tisztítószerrel oldottam fel, de az sem volt elég!

– részletezte, milyen állapotok uralkodtak ott.