András herceg nem bánkódik, továbbra is luxus élete lesz

András herceg kiköltözése a Royal Lodge-ból akár néhány napon belül megtörténhet. Új otthona pedig rengeteg kényelemmel várja a királyi címétől megfosztott Andrást.

András herceg további életkörülményeit a király saját forrásból fogja finanszírozni

Fotó: Fotó: Bors

András herceg költözése luxusból a kisebb lusxusba

Úgy tűnik, hogy András Windsor-ból való száműzetése ügyében felgyorsultak a dolgok. A kegyvesztett volt York hercege kénytelen volt feladni októberben a 30 szobás Royal Lodge-i kastélyának bérleti jogát, miután Károly király megfosztotta minden címétől. Most újabb információk láttak napvilágot a pedofil Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatairól.

Az elmúlt napokban költöztetőautót láttak a Royal Lodge-nál, miután Andrásnak a jövő hétvégéig kellett kiköltöznie. A Marsh Farmon, az exherceg új otthonában Sandringhamben, munkásokat láttak kerítést állítani, biztonsági kamerákat telepíteni és a birtokot felújítani.

András közelgő költözése egy olyan időszakban történik, amikor korábbi élete, amelyben királyi fenség volt és a királyi család eseményein vett részt, romokban hever. De annak ellenére, hogy látszólag a mélyponton van, a BBC korábbi királyi tudósítója, Jennie Bond úgy véli, hogy ez András számára más jelentéssel bír, mint a hétköznapi emberek számára.

Azt hiszem, amikor az ember eléri a mélypontot, onnan már csak felfelé vezet az út. András, akit megfosztottak státuszától és címeitől, kilakoltatták otthonából és száműzték a királyi rendezvényekről, mostanra biztosan elérte a mélypontot. Bár természetesen egy királyi vagy akár egy volt királyi mélypont kétségkívül meglehetősen eltér a hagyományos mélyponttól.

- magyarázta a Mirrornak.

A kezdetektől fogva egyértelmű volt, hogy amikor András a Sandringham birtokra költözik, bátyja, a király magánforrásból fogja finanszírozni jövőbeli szállását. És nem csak azt, hanem jövedelmét is magánforrásból fogja biztosítani.

Csendes élet

András beköltözésekor a luxus már biztosítva lesz a hét elején készült képek alapján ítélve. Szerdán a Sky VIP Team (brit tévé és internetszolgáltató) mérnökei láthatóan megvizsgálták az ingatlant, miközben Sky TV-t és szélessávú internetet telepítettek a házba. Mivel nincs más királyi programja vagy kötelezettsége, Jennie úgy véli, hogy ez lehet az a csendes élet, amelyet sokan élveznének. Elmondta:

Csak azt kell kitalálnia, hogy mivel tölti a napjait. Lovaglás? Fácánvadászat? Talán egy csendes délután videojátékokkal? A választás az övé lesz.

De annak ellenére, hogy Sandringhamben látszólag kényelmes élet vár rá, egy nagy probléma továbbra is fenyegeti Jennie szerint. Az Epstein aktákból ugyanis kerhetnek még elő információk, amely “izgalmas” időszakot hozhat a királyi család számára. Ennek ellenére a herceg továbbra is jelentős kiváltságokkal élhet. - olvasható a Mirror cikkében.