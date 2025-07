Erre felkapja a fejét a világ, Sallai álomcsapatban találhatja magát

Sallai Roland első szezonja is emlékezetesre sikerült Isztambulban, hiszen a Galatasaray bajnoki címet és török kupagyőzelmet is ünnepelhetett. Csak a nemzetközi kupaszereplésük hagyott kívánnivalót maga után. Miután a svájci Young Boys ellen – még a magyar légiós nélkül – kettős vereséggel elbukták a Bajnokok Ligája-selejtezőt, az Európa-ligában a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett párharcban, Sallai egy-egy gólja ellenére sem volt esélyük a holland AZ Alkmaar ellen (1-4, 2-2). A legújabb, világraszóló erősítési tervei alapján ugyanakkor a Galata az új szezonban akár a BL-ben is meghatározó csapattá formálódhat.

Sallai Roland klubja 80 millió eurót fizet Osimhenért (a háttérben) a Napolinak Fotó: Seskim Photo/MB Media

Sallai klubja eddig egy-egy válogatott szélső védő (a szenegáli Ismail Jakobs és a lengyel Przemyslaw Frankowski) mellett egy sztárigazolással már meglepte a világot: évi 15 millió eurós (6 milliárd forint) fizetéssel elcsábította a Bayern Münchentől az ereje teljében, lévő, 70-szeres német válogatott támadót, Leroy Sanét. A következő nagy fogás új török rekordvétel lesz. A 26 éves, 41-szeres nigériai válogatott középcsatár, Victor Osimhen eddig kölcsönjátékosként ontotta a gólokat (41 tétmeccsen 37-et szerzett) a Galatában, most pedig az olasz bajnok Napoli 80 millió euróért (32 milliárd forint) végleg eladja Sallaiéknak a korábbi Serie A- és mostani Super Lig-gólkirályt. A mindig jól értesült olasz transzferguru, Fabrizio Romano már kész tényként tálalta a hajmeresztő átigazolást, és a török lapok szerint Osimhez a hét első felében érkezik Isztambulba aláírni új szerződését (a klub és az ultrák is feledhetetlen köszöntésre készülnek), és szombaton, a Strasbourg elleni edzőmeccsen már pályára is léphet.

Sallai csapata tovább erősödhet

Sané és Osimhen megszerzése után újabb klasszisokra vadászik a Galatasaray, amely a tengerparthoz közeli edzőkomplexuma értékesítéséből 5-600 millió euróval gazdagodik. A kiszemeltek közé tartozik még a brazil válogatott Ederson (Manchester City) vagy a német válogatott Marc-André ter Stegen (Barcelona) a kapuba, a szintén a Nationalelfben játszó Ilkay Gündögan (Manchester City - legutóbb Barcelona, kölcsönben) vagy a török ikon Hakan Calhanoglu (Internazionale) a középpályára.