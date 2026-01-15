Varga Barnabás sem old meg mindent, máris új embert keres az AEK Athén

Az AEK Athén nagy meglepetésre 1-0-ra kikapott az OFI Kréta ellen a Görög-kupa negyeddöntőjében. Varga Barnabásnak ez volt a második mérkőzése új csapata mezében, ám most is csak csereként állt be. A meglepő vereséget követően az athéni csapat vezetőedzője, Marko Nikolics élesen bírálta játékosait, és elmondta, hogy további erősítésre van szüksége.

Varga Barnabás másodszor is csere volt az AEK-ban, a csapata otthon esett ki a Görög-kupából Fotó: Facebook/AEK.FC.OFFICIAL

Nagyon nehéz elfogadnunk ezt az eredményt. Ez az én felelősségem. Elbuktuk az egyik alapvető célunkat. Nem tértünk vissza a szünetről

- utalta arra Nikolics, hogy többen még a téli szünetet töltik fejben.

Egymás után hagytuk ki a helyzeteket. Meg kell találnunk a módját, hogy visszatérjünk ahhoz a teljesítményhez, amit korábban nyújtottunk. Elveszítettünk egy fontos célt. Most a Panathinaikosz elleni mérkőzés következik, és vissza kell térnünk azokhoz az alapbeállításokhoz, amelyekkel a szünet előtt játszottunk

- mondta még Nikolics a meccs után.

Az AEK Athén vezetőedzője hangsúlyozta, hogy elengedhetetlen lenne egy megbízható védekező középpályás érkezése a csapathoz, akit szeretnének minél előbb szerződtetni. Így Varga Barnabás mellett akár újabb játékos is jöhet még januárba a görög együtteshez, ezt a helyi sportlap, a Gazzetta.gr is kiemelte.

Azért kaptunk gólt, mert a szélsők magasan helyezkedtek, és próbálták kontroll alatt tartani a szituációt. Köztudott, hogy szükségünk van egy középen játszó, védekezésben erős játékosra, aki képes labdákat szerezni.

Varga Barnabás csapatára rangadó vár a bajnokságban

Az AEK Athén legközelebb vasárnap este, 20 órától lép pályára a Panathinaikosz ellen. A görög szurkolók igazi csúcsrangadót láthatnak, és bevallásuk szerint azt szeretnék, ha Varga Barnabás már a kezdőcsapatban kapna lehetőséget.