Varga Barnabás sem old meg mindent, máris új embert keres az AEK Athén
További erősítésre van szüksége az AEK Athénnak. Varga Barnabás után újabb játékost kell igazolnia a görögöknek.
Az AEK Athén nagy meglepetésre 1-0-ra kikapott az OFI Kréta ellen a Görög-kupa negyeddöntőjében. Varga Barnabásnak ez volt a második mérkőzése új csapata mezében, ám most is csak csereként állt be. A meglepő vereséget követően az athéni csapat vezetőedzője, Marko Nikolics élesen bírálta játékosait, és elmondta, hogy további erősítésre van szüksége.
Nagyon nehéz elfogadnunk ezt az eredményt. Ez az én felelősségem. Elbuktuk az egyik alapvető célunkat. Nem tértünk vissza a szünetről
- utalta arra Nikolics, hogy többen még a téli szünetet töltik fejben.
Egymás után hagytuk ki a helyzeteket. Meg kell találnunk a módját, hogy visszatérjünk ahhoz a teljesítményhez, amit korábban nyújtottunk. Elveszítettünk egy fontos célt. Most a Panathinaikosz elleni mérkőzés következik, és vissza kell térnünk azokhoz az alapbeállításokhoz, amelyekkel a szünet előtt játszottunk
- mondta még Nikolics a meccs után.
Az AEK Athén vezetőedzője hangsúlyozta, hogy elengedhetetlen lenne egy megbízható védekező középpályás érkezése a csapathoz, akit szeretnének minél előbb szerződtetni. Így Varga Barnabás mellett akár újabb játékos is jöhet még januárba a görög együtteshez, ezt a helyi sportlap, a Gazzetta.gr is kiemelte.
Azért kaptunk gólt, mert a szélsők magasan helyezkedtek, és próbálták kontroll alatt tartani a szituációt. Köztudott, hogy szükségünk van egy középen játszó, védekezésben erős játékosra, aki képes labdákat szerezni.
Varga Barnabás csapatára rangadó vár a bajnokságban
Az AEK Athén legközelebb vasárnap este, 20 órától lép pályára a Panathinaikosz ellen. A görög szurkolók igazi csúcsrangadót láthatnak, és bevallásuk szerint azt szeretnék, ha Varga Barnabás már a kezdőcsapatban kapna lehetőséget.
