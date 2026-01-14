Szoboszlai Dominikról hozott súlyos döntést Arne Slot

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője meghozta a döntést: Szoboszlai Dominik marad középpályán, nem helyezi őt jobb hátvéd pozícióba. Később azt is megemlítette, hogy Conor Bradley-nek muszáj kihagynia a szezon még hátralévő részét - írja a Ripost.

Szoboszlai Dominik kiesett a jobbhátvéd pozícióból. Fotó: Shaun Botterill

Az észak-ír jobbhátvéd sajnálatos térdsérülést szenvedett az Arsenal elleni meccsen, azonban csak most dőlt el, hogy ez a karrierjét milyen irányban módosítja. Hónapokig nem játszhat, ugyanis műtétre szorul.

Mivel Szoboszlai Dominik kiesett a jobbhátvéd pozícióból, ezért a csapat többi tagjából kell válogatni, amely első ránézésre nem okozhat gondot Arne Slotnak.

Jobban megnézve azonban a választék így néz ki: Jeremie Frimpong is szóba kerülhet, azonban rá egy sorral előrébb is szüksége van, de ott van Joe Gomez, aki sérülékeny és egyébként harmadik számú középhátvéd, valamint Calvin Ramsay, akia szezonban csak egyszer játszott.

Arne Slot: Nem szívesen játszatnám Szoboszlai Dominikot jobbhátvédként

Először is beszéljünk Bradley-ről. Egy olyan szezonban, amelynek a kezdete előtt azt gondolod, hogy ez az én szezonom, talán hat, hét vagy nyolc meccset játszani nagy csapás

– idézi a This Is Anfield Arne Slot szavait.

Remélem, nem gondolják azt, hogy szívesen játszatnám Szoboszlai Dominikot jobb szélső hátvédként

– mondta Szoboszlairól.

Frimpongnak viszont túl sokat kellene játszania, ráadásul sérülésből tért vissza. Meg kell győződnöm arról, hogy a hétvégén újra tud-e játszani, aztán megyünk Marseille-be, majd Bournemouthba. Januárban kilenc meccsünk lesz, hat védővel. Helyesen kell kezelnem a helyzetet

– tette hozzá a holland szakember.