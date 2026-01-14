RETRO RÁDIÓ

Szoboszlai Dominikot súlyos dologgal támadják Angliában

Az ellenfél edzője sem ment el szó nélkül amellett, amit a Liverpool magyar játékosa tett. Szoboszlai Dominik utólag elnézést kért.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 08:15
szoboszlai dominik liverpool meccs

Arne Slot mellett az ellenfél edzője is kerek-perec megmondta véleményét Szoboszlai Dominikról a Liverpool-Barnsley meccs után (4-1). A magyar focista két gólban vállalt komoly szerepet, bombagólja után ugyanis eladott egy labdát a tizenhatoson belül. Szoboszlait azzal támadják, hogy hanyagul, sarokkal próbált volna passzolni. Erre csapott le a rivális támadója, s szépített kétgólos hátrányban.

Szoboszlai Dominik az ellenfélnek adott gólpasszt
Szoboszlai Dominik az ellenfélnek adott gólpasszt Fotó: Jan Kruger

Arne Slot vezetőedző is értetlenül nézte egyik legjobb játékosa hibáját, a holland szakember kijelentette, beszélni fog Szoboszlaival az esetről. Sőt, még az ellenfél mestere is felhúzta magát a történteken.

"Hogy őszinte legyek, kissé csalódott vagyok. Azt gondolom, hogy ez tiszteletlenség volt az ellenfél játékosától"

- mondta a meccs után Conor Hourihane, aki szerint Szoboszlai csak egy harmadosztályú ellenféllel szemben mert ilyen könnyelmű megoldást választani.

Nem hinném, hogy az Arsenal, a Chelsea ellen, vagy egy Bajnokok Ligája-meccsen ugyanezt megtenné. Természetesen örülök a gólunknak, de ez tiszteletlenség volt az ellenféltől.

Szoboszlai Dominik elnézést kért

Ha az ellenféltől nem is, Szoboszlai a saját csapattársaitól elnézést kért a meccs után.

"Elnézést kérek a csapattól. Egy könnyelmű hibával megnehezítettem a dolgunkat" - mondta Szoboszlai, akit a legtöbb portálon végül a meccs emberének is választottak.

Szoboszlai Dominik gólja, majd hibája a saját kapuja előtt

@metrosportuk Hero to ZERO for Szobozslai 🤦🏻‍♂️ Dominik Szoboszlai went from scoring a stunner from outside the box to making an awful backheel error that led to a Barnsley goal. 🎥 @onlystandsfc #szoboszlai #liverpoolfc #footballnews #facup #liverpool ♬ Drake style/HIPHOP beat(1491552) - Burning Man

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
