Szoboszlai Dominikot súlyos dologgal támadják Angliában

Arne Slot mellett az ellenfél edzője is kerek-perec megmondta véleményét Szoboszlai Dominikról a Liverpool-Barnsley meccs után (4-1). A magyar focista két gólban vállalt komoly szerepet, bombagólja után ugyanis eladott egy labdát a tizenhatoson belül. Szoboszlait azzal támadják, hogy hanyagul, sarokkal próbált volna passzolni. Erre csapott le a rivális támadója, s szépített kétgólos hátrányban.

Szoboszlai Dominik az ellenfélnek adott gólpasszt Fotó: Jan Kruger

Arne Slot vezetőedző is értetlenül nézte egyik legjobb játékosa hibáját, a holland szakember kijelentette, beszélni fog Szoboszlaival az esetről. Sőt, még az ellenfél mestere is felhúzta magát a történteken.

"Hogy őszinte legyek, kissé csalódott vagyok. Azt gondolom, hogy ez tiszteletlenség volt az ellenfél játékosától"

- mondta a meccs után Conor Hourihane, aki szerint Szoboszlai csak egy harmadosztályú ellenféllel szemben mert ilyen könnyelmű megoldást választani.

Nem hinném, hogy az Arsenal, a Chelsea ellen, vagy egy Bajnokok Ligája-meccsen ugyanezt megtenné. Természetesen örülök a gólunknak, de ez tiszteletlenség volt az ellenféltől.

Szoboszlai Dominik elnézést kért

Ha az ellenféltől nem is, Szoboszlai a saját csapattársaitól elnézést kért a meccs után.

"Elnézést kérek a csapattól. Egy könnyelmű hibával megnehezítettem a dolgunkat" - mondta Szoboszlai, akit a legtöbb portálon végül a meccs emberének is választottak.

Szoboszlai Dominik gólja, majd hibája a saját kapuja előtt