Szoboszlai Dominik majdnem elsírta magát a sportgála alatt
Bombagólt lőtt, majd az ellenfélnek is besegített. Szoboszlai Dominik különös estén van túl.
Kínos pillanatokat élt át Szoboszlai Dominik hétfő este a Liverpool-Barnsley FA-kupameccsen. A Pool 4-1-re nyert, ehhez kellett Szoboszlai bombagólja. Ugyanakkor a magyar focista a vendég találatban is főszerepet vállalt, a tizenhatoson belül adta el a labdát. Arne Slot nem hitt a szemének, Szoboszlai Dominik kis híján elsírta magát szégyenében.
Szoboszlai a meccs miatt sem jöhetett haza a sportgálára, ahol esély volt arra, hogy harmadszor is ő legyen az év sportolója Magyarországon. A díjat végül Kós Hubert úszó nyerte el.
