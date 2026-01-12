Kós Hubert a csúcson, ők lettek az Év sportolói

Hétfőn este az Operában adták az az év sportolóinak járó díjakat. A férfiaknál Kós Hubert Szoboszlai Dominikot, a nőknél Márton Luana ikertestvérét, Vivianát előzte meg.

Nemzeti Sport Gála az Operában Fotó: Ferenc ISZA

A díjazottak:

AZ ÉV FÉRFI SPORTOLÓJA: Kós Hubert (úszó)

AZ ÉV NŐI SPORTOLÓJA: Márton Luana (taekwondós)

AZ ÉV CSAPATA AZ EGYÉNI SPORTÁGAK CSAPATAI KÖZÖTT: férfi kardcsapat (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron)

AZ ÉV CSAPATA A HAGYOMÁNYOS CSAPATSPORTÁGAK KÖZÖTT: FTC férfi vízilabda-csapata

AZ ÉV EDZŐJE: Nyéki Balázs (a Ferencváros férfi vízilabda-csapatának edzője)

AZ ÉV FOGYATÉKOS FÉRFI SPORTOLÓJA: Kiss Péter Pál (parakajakos)

AZ ÉV FOGYATÉKOS NŐI SPORTOLÓJA: Ekler Luca (paraatléta)

AZ ÉV FOGYATÉKOS CSAPATA: a szervátültetett asztalitenisz vegyes páros (Bácsi Bernát, Jakucs Edina)

AZ ÉV SPORTPILLANATA: Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Európa-bajnoki

ÉLETMŰDÍJ: Regőczy Krisztina és Sallay András jégtáncpáros