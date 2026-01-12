Kós Hubert a csúcson, ők lettek az Év sportolói
A világbajnok úszó Szoboszlai Dominikot előzte meg a szavazáson. Kós Hubert és Márton Luana lettek az év sportolói Magyarországon.
Hétfőn este az Operában adták az az év sportolóinak járó díjakat. A férfiaknál Kós Hubert Szoboszlai Dominikot, a nőknél Márton Luana ikertestvérét, Vivianát előzte meg.
A díjazottak:
AZ ÉV FÉRFI SPORTOLÓJA: Kós Hubert (úszó)
AZ ÉV NŐI SPORTOLÓJA: Márton Luana (taekwondós)
AZ ÉV CSAPATA AZ EGYÉNI SPORTÁGAK CSAPATAI KÖZÖTT: férfi kardcsapat (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron)
AZ ÉV CSAPATA A HAGYOMÁNYOS CSAPATSPORTÁGAK KÖZÖTT: FTC férfi vízilabda-csapata
AZ ÉV EDZŐJE: Nyéki Balázs (a Ferencváros férfi vízilabda-csapatának edzője)
AZ ÉV FOGYATÉKOS FÉRFI SPORTOLÓJA: Kiss Péter Pál (parakajakos)
AZ ÉV FOGYATÉKOS NŐI SPORTOLÓJA: Ekler Luca (paraatléta)
AZ ÉV FOGYATÉKOS CSAPATA: a szervátültetett asztalitenisz vegyes páros (Bácsi Bernát, Jakucs Edina)
AZ ÉV SPORTPILLANATA: Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Európa-bajnoki
ÉLETMŰDÍJ: Regőczy Krisztina és Sallay András jégtáncpáros
