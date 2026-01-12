Szoboszlait képtelen elengedni a Liverpool, nem jöhet haza

Hétfőn este egy időben rendezik a sportgálát Budapesten, valamint a Liverpool-Barnsley meccset Angliában az FA-kupában. Szoboszlai Dominik mindkét helyen főszerepet kaphatna, de természetesen ő a futballpályán lesz. Pedig az év férfi sportolója kategóriában Kós Hubert úszó és Kopasz Bálint kajakos mellett ott van a szűkített listában, vagyis megvan az esély arra, hogy 2020 és 23 után újra ő legyen a legjobb magyar sportoló. Arne Slot azonban képtelen lemondani legjobb focistájáról.

Szoboszlai Dominik kihagyja az Év Sportolója-gálát Fotó: Andrew Powell

Szoboszlai már hétfőn délelőtt Instagram-történetben jelezte, este meccs vár a kupában. A gárda holland szakvezetője több alapemberét is pihenteti majd, így az előzetes információk szerint ezúttal csak kispados lesz Kerkez Milos. Az előrejelzések ugyanakkor a kezdőbe várják Szoboszlait, aki irányító, támadó középpályás lehet az összecsapáson.

Szoboszlai kiemelte a kupát

A magyar labdarúgó a Spíler Tv-nek adott interjúban elmondta, reálisan nézve nincs már sok esélyük a bajnoki címvédésre, a Ligakupából is kiestek már, ezért az FA-kupa és a Bajnokok Ligája kerül fókuszba náluk idén a szezon hátralévő részében.