„Sziasztok, fradisták!” – Tóth Alex Angliából üzent a Fradi-szurkolóknak
A fiatal sztár nem feledkezett meg a Fradi-szurkolók támogatásáról. Tóth Alex egy hátrahagyott videóban mondott köszönetet a zöld-fehéreknek.
Mint arról a Metropol beszámolt, kedden a Premier League-ben szereplő Bournemouth hivatalosan is bejelentette Tóth Alex megszerzését. A 20 esztendős középpályás már az új mezszámát is megkapta, és röviden mesélt az angliai céljairól az új klubjával készített első interjúban. Nem feledkezett meg korábbi csapata szurkolóiról sem: videóüzenetben szólt a Fradi drukkereihez.
Tóth Alex örökre a Fradi-családban marad
Sziasztok, fradisták! Köszönöm az eddig támogatásotokat, és remélem, a következő időszakban is ugyanígy fogjátok buzdítani a csapatot! Remélem, továbbra is a Fradi-család tagja maradok, én is követem majd a csapatot
– fogalmazott a játékos a Ferencváros közösségi oldalain megosztott felvételen.
Tóth Alex 5 és fél éves szerződést írt alá a cseresznyéseknél, ám a megállapodás további részletei – köztük a fizetése – még nem ismertek.
A kilencszeres magyar válogatott középpályásra rögtön komoly kihívás vár Angliában: a Bournemouth szombaton (18:30, Spíler 1) a címvédő Liverpoolt látja vendégül. Így akár az a különleges forgatókönyv is megvalósulhat, hogy egyszerre három magyar játékos lép pályára, ami a Premier League történetében eddig példa nélküli.
