Keane örülhet, megvan a Fradi következő ellenfele az Európa-ligában
Kisorsolták a zöld-fehérek következő ellenfelét az Európa-ligában. A Fradi egy ismerős riválissal, a bolgár Ludogorec Razgraddal találkozik a folytatásban.
Azzal, hogy a Fradi csütörtök este 4-0-ra kikapott a Nottingham otthonában, biztossá vált, hogy nem jutott be egyenes ágon az Európa-liga nyolcaddöntőjébe. Robbie Keane együttese négy győzelemmel, három döntetlennel és egy vereséggel az alapszakasz 12. helyén zárt, így várhatta a sorsolást, hogy kivel találkozik a következő fordulóban.
Ismét Fradi-Ludogorec mérkőzés lesz a El-ben
Pénteken 13 órakor kisorsolták az Európa-liga következő fordulójának párosításait, amelyben a Ferencváros is érdekelt volt. A zöld-fehérek a folytatásban ismét a bolgár Ludogorec Razgraddal találkoznak.
A Fradi és a Ludogorec párharca már-már megszokott az európai porondon. A két csapat eddig hét tétmeccset játszott egymás ellen, ezekből négyet a Ferencváros nyert meg, két alkalommal döntetlen született, egyszer pedig a bolgárok örülhettek. A mostani idényben sem kerülték el egymást: a BL-selejtező harmadik körében Bulgáriában gól nélküli döntetlen született, a Groupama Arénában viszont 3-0-s Fradi-siker következett. Az Európa-liga alapszakaszában is összefutottak, ahol a zöld-fehérek 3-1-re múlták felül ellenfelüket a negyedik fordulóban.
Az odavágókat február 19-én, a visszavágókat február 26-án rendezik.
