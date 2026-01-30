Keane örülhet, megvan a Fradi következő ellenfele az Európa-ligában

Azzal, hogy a Fradi csütörtök este 4-0-ra kikapott a Nottingham otthonában, biztossá vált, hogy nem jutott be egyenes ágon az Európa-liga nyolcaddöntőjébe. Robbie Keane együttese négy győzelemmel, három döntetlennel és egy vereséggel az alapszakasz 12. helyén zárt, így várhatta a sorsolást, hogy kivel találkozik a következő fordulóban.

A Fradi ismét a Ludogoreccel csap össze az Európa-ligában Fotó: TumbaszHedi

Ismét Fradi-Ludogorec mérkőzés lesz a El-ben

Pénteken 13 órakor kisorsolták az Európa-liga következő fordulójának párosításait, amelyben a Ferencváros is érdekelt volt. A zöld-fehérek a folytatásban ismét a bolgár Ludogorec Razgraddal találkoznak.

A Fradi és a Ludogorec párharca már-már megszokott az európai porondon. A két csapat eddig hét tétmeccset játszott egymás ellen, ezekből négyet a Ferencváros nyert meg, két alkalommal döntetlen született, egyszer pedig a bolgárok örülhettek. A mostani idényben sem kerülték el egymást: a BL-selejtező harmadik körében Bulgáriában gól nélküli döntetlen született, a Groupama Arénában viszont 3-0-s Fradi-siker következett. Az Európa-liga alapszakaszában is összefutottak, ahol a zöld-fehérek 3-1-re múlták felül ellenfelüket a negyedik fordulóban.

Az odavágókat február 19-én, a visszavágókat február 26-án rendezik.