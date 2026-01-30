Négy gól nem volt elég? Angliában keményen leszólták a Fradit a vereség után

Mint ismert, a Fradi nem tudta megőrizni veretlenségét az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában: Robbie Keane csapata 4-0-ra kapott ki a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest otthonában. Ezzel a zöld-fehérek lecsúsztak az automatikus nyolcaddöntőbe jutást biztosító helyekről. Ha ez nem lett volna elég negatívum egy estére, még ráadásként az angol sajtóban is odaszúrtak a magyar rekordbajnoknak.

Az angol sajtó gúnyos megjegyzést tett a Fradira a lefújás után Fotó: Koszticsák Szilárd

Angliában nem kímélték a Fradit

A Sky Sport meggyőző hazai győzelemként beszélt a találkozóról, kiemelve, hogy a magyar csapat nem tudott érdemben reagálni az angolok magas intenzitású játékára. A portál meccstudósítása így folytatódott:

A lefújást követően a Forest szurkolók leginkább azon tűnődhetnek, hogyan végezhetett a Ferencváros a Nottingham előtt a tabellán.

A valósághoz azonban hozzátartozik, és Angliában véletlenül vagy talán szándékosan kihagyták a történetből, hogy az FTC néhány héttel a mérkőzés előtt elveszítette két kulcsjátékosát, Tóth Alexet és Varga Barnabást. Ráadásul Robbie Keane csütörtök este kénytelen volt egy nem összeszokott védőhármast felállítani: Gartemann sérülés miatt hiányzott, Raemaekers pedig sárga lapos eltiltása miatt nem léphetett pályára. Ezért kezdett Ötvös Bence a védelem tengelyében, amely végül nem bizonyult jó döntésnek az ír edző részéről, bár hozzá kell tenni, nem igazán volt más választása.