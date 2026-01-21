Robbie Keane elérzékenyült, elsírta magát Tóth Alex távozása után

Mint ismert, a Ferencváros korábbi középpályása, a mindössze 20 esztendős Tóth Alex a Premier League-ben szereplő Bournemouth színeiben folytatja pályafutását. A fiatal sztárnak többek között már Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is sok sikert kívánt az új kalandhoz, amely könnyen lehet, hogy éppen a két magyar sztárt foglalkoztató Liverpool ellen kezdődik, hiszen a cseresznyések szombaton a címvédőt fogadják. Tóth Alex távozása hatalmas űrt hagy a magyar rekordbajnoknál: nemcsak a tehetsége, hanem a személyisége is hiányozni fog a zöld-fehéreknek, amelyet semmi sem szemléltet jobban, mint ahogyan Robbie Keane reagált a távozására.

A Robbie Keane vezette Fradi már Tóth Alex nélkül lesz kénytelen helytállni az Európa-ligában Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Robbie Keane nem bírt a könnyeivel

Az ír szakember elmesélte, mit jelent számára, hogy Tóth Alex a világ legerősebb bajnokságába igazolt:

Alex elvesztése nehéz volt nekem, nagyon nehéz. Küldött nekem egy fotót, amikor Angliába utazott. Előfordulhat, hogy ettől elérzékenyülök. A fotón ő volt, ahogy egy magánrepülőn ül, életében először, egy Bournemouth-mezzel. Írt hozzá egy hosszú üzenetet, amiben megköszönte, hogy segítettem megváltoztatni az életét. Felhívtam a feleségem és elkezdtem sírni, ami egyébként nem szokásom. Azért sírtam, mert segítettem valakinek megvalósítani az álmát!

– fogalmazott a tréner.

Nem véletlen, hogy a magyar bajnok edzője így elérzékenyült, hiszen amikor tavaly átvette az FTC irányítását, Tóth a Soroksárnál szerepelt. Azonban a téli edzőtáborban az ír edző szólt, hogy a játékos nem mehet vissza a fiókcsapatba, mert szüksége van rá a Fradinál. A döntés hamar kifizetődött: az akkor még tinédzser középpályást az előző NB I-es szezon felfedezettjének választották, 2025 márciusában pedig már a válogatottban is bemutatkozott. Ősszel már kirobbanthatatlan tagja lett a Fradi kezdőcsapatának, és meghatározó szerepet játszott a csapat őszi Európa-liga menetelésében.