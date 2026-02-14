RETRO RÁDIÓ

„Robbie Keane-nek rengeteget köszönhet a magyar futball" - Tóth Alex menedzsere

Az év magyar átigazolása kétség kívül Tóth Alex nevéhez köthető. A 20 éves magyar labdarúgó a Bournemouth-hoz szerződött a Ferencvárostól, és a játékos menedzsere, Papp Bence elmondta, sokat köszönhetnek Robbie Keane-nek, a zöld-fehérek vezetőedzőjének.

Megosztás
Szerző: CHI
Létrehozva: 2026.02.14. 13:30
bournemouth fradi tóth alex papp bence

Tóth Alex 12 millió euróért került a Premier League-ben szereplő Bournemouth-hoz. A 20 éves középpályás a magyar bajnok, Európa-liga-szereplő Ferencvárostól igazolt a szigetországi együtteshez. A játékos, menedzsere, Papp Bence elmondta, Robbie Keane rengeteg segítséget nyújtott az ifjú labdarúgónak.

Tóth Alex, Papp Bence
Tóth Alex (balra) már kezdőként is szerepelt a Bournemouth-ban, menedzsere, Papp Bence Keane szerepét is kiemelte / Fotó: Peter Byrne - PA Images

Robbie Keane-nek rengeteget köszönhet az egész magyar futball. Nálam a legnagyobb hatást gyakorolt külföldi edző itthon az elmúlt tizenöt évben. A maga módján Pascal Jansen is hozzátett Alex pályafutásához. Azzal, hogy nem adott neki lehetőséget, még inkább megerősítette fejben. Persze néha legszívesebben ordítottam volna…

 - vallotta be Papp Bence a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

A menedzser hozzátette, az edzőváltások idején is a Ferencvárosnál akartak maradni.

"Alex már 2023-ban, Sztanyiszlav Csercseszovnál debütált az NB I-ben, 2024-től pedig teljesértékű tagja volt a Ferencváros első keretének. Dejan Sztankovics menesztése után, amikor Leandro volt a megbízott edző, kezdő volt az Újpest elleni derbin, és megmutatta, hogy készen áll a feladatra. Utána jött Pascal Jansen, aki nem számolt vele. Mi kategorikusan kijelentettük, azt szeretnénk, hogy a Fradiban futballozzon, de ha ezt az edző nem akarja, akkor csakis komoly játékgaranciával mehet máshová. Ehhez Hajnal Tamás is ragaszkodott, aki sportigazgatóként látta a potenciált benne" - emlékezett a menedzser.

Papp Bence folyamatosan egyeztetett a Fradival

Közben Pascal Jansent kivásárolta az FTC éléről a New York Red Bulls, és ezzel minden megváltozott.

Pont aznap reggel érkezett a hír, amikor délután Hajnal Tamással egyeztettünk volna Alex helyzetéről. Egyből felhívtam Alexet, hogy „figyelj, Ali, szerintem tudom a válaszodat, de mondd el, hogy most mit szeretnél!”. Csak annyit felelt: „Bence, bárki lesz az új edző, én kezdő leszek a Fradiban.” Ebben maradtunk

 - mesélte Papp az edzőváltásról.

@borsonline_aktualis

Először beszélt magánéletéről Tóth Alex Tóth Alex csak focis dolgokat posztol a közösségi médiájára, semmi mást #bors #TóthAlex #fradi #magyarválogatott #interjú

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu