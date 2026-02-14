„Robbie Keane-nek rengeteget köszönhet a magyar futball" - Tóth Alex menedzsere

Tóth Alex 12 millió euróért került a Premier League-ben szereplő Bournemouth-hoz. A 20 éves középpályás a magyar bajnok, Európa-liga-szereplő Ferencvárostól igazolt a szigetországi együtteshez. A játékos, menedzsere, Papp Bence elmondta, Robbie Keane rengeteg segítséget nyújtott az ifjú labdarúgónak.

Tóth Alex (balra) már kezdőként is szerepelt a Bournemouth-ban, menedzsere, Papp Bence Keane szerepét is kiemelte / Fotó: Peter Byrne - PA Images

Robbie Keane-nek rengeteget köszönhet az egész magyar futball. Nálam a legnagyobb hatást gyakorolt külföldi edző itthon az elmúlt tizenöt évben. A maga módján Pascal Jansen is hozzátett Alex pályafutásához. Azzal, hogy nem adott neki lehetőséget, még inkább megerősítette fejben. Persze néha legszívesebben ordítottam volna…

- vallotta be Papp Bence a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

A menedzser hozzátette, az edzőváltások idején is a Ferencvárosnál akartak maradni.

"Alex már 2023-ban, Sztanyiszlav Csercseszovnál debütált az NB I-ben, 2024-től pedig teljesértékű tagja volt a Ferencváros első keretének. Dejan Sztankovics menesztése után, amikor Leandro volt a megbízott edző, kezdő volt az Újpest elleni derbin, és megmutatta, hogy készen áll a feladatra. Utána jött Pascal Jansen, aki nem számolt vele. Mi kategorikusan kijelentettük, azt szeretnénk, hogy a Fradiban futballozzon, de ha ezt az edző nem akarja, akkor csakis komoly játékgaranciával mehet máshová. Ehhez Hajnal Tamás is ragaszkodott, aki sportigazgatóként látta a potenciált benne" - emlékezett a menedzser.

Papp Bence folyamatosan egyeztetett a Fradival

Közben Pascal Jansent kivásárolta az FTC éléről a New York Red Bulls, és ezzel minden megváltozott.

Pont aznap reggel érkezett a hír, amikor délután Hajnal Tamással egyeztettünk volna Alex helyzetéről. Egyből felhívtam Alexet, hogy „figyelj, Ali, szerintem tudom a válaszodat, de mondd el, hogy most mit szeretnél!”. Csak annyit felelt: „Bence, bárki lesz az új edző, én kezdő leszek a Fradiban.” Ebben maradtunk

- mesélte Papp az edzőváltásról.