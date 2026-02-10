Újabb részletek derültek ki Egressy Mátyás ügyében: Gyanúsítottként hallgatott ki a rendőrség egy férfit
Lopással vádolják a gyanúsítottat. A rendőrség jelenleg is keresi Egressy Mátyást.
Egressy Mátyás január 17.-e, szombat, hajnalban tűnt el egy belvárosi szórakozóhelyről, és azóta sem tért haza. Most a rendőrség tájékoztatása szerint lopással gyanúsított meg egy férfit a rendőrség, aki elvihette az eltűnt Egressy Mátyás zsebéből kiesett telefont. A fiatalt továbbra is keresik, korábban a rendőrség birtokába jutott egy felvétel, amin az látható, hogy a Lánchídról a Dunába esik egy ember.
Kihallgattak egy férfit az eltűnt Egressy Mátyás ügyében
A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitánysága lopás vétség megalapozott gyanúja miatt kihallgatott egy férfit, aki a nyomozás jelenlegi állása szerint egy buszon eltulajdonította a fiú zsebéből kiesett mobiltelefont. A feltételezett elkövető jelenleg egy másik ügyből kifolyólag szabálysértési őrizetben van.
- írta a rendőrség a Magyar Nemzetnek.
Az eltűnés körülményeinek tisztázása továbbra is folyamatban van.
