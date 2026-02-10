RETRO RÁDIÓ

Újabb részletek derültek ki Egressy Mátyás ügyében: Gyanúsítottként hallgatott ki a rendőrség egy férfit

Lopással vádolják a gyanúsítottat. A rendőrség jelenleg is keresi Egressy Mátyást.

Megosztás
Szerző: M. G.
Létrehozva: 2026.02.10. 06:21
Módosítva: 2026.02.10. 06:25
Egressy Mátyás eltűnt fiatal személy rendőrség

Egressy Mátyás január 17.-e, szombat, hajnalban tűnt el egy belvárosi szórakozóhelyről, és azóta sem tért haza. Most a rendőrség tájékoztatása szerint lopással gyanúsított meg egy férfit a rendőrség, aki elvihette az eltűnt Egressy Mátyás zsebéből kiesett telefont. A fiatalt továbbra is keresik, korábban a rendőrség birtokába jutott egy felvétel, amin az látható, hogy a Lánchídról a Dunába esik egy ember. 

Továbbra is nyomoznak Egressy Mátyás ügyében
Továbbra is nyomoznak Egressy Mátyás ügyében Fotó: olvasói

Kihallgattak egy férfit az eltűnt Egressy Mátyás ügyében

A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitánysága lopás vétség megalapozott gyanúja miatt kihallgatott egy férfit, aki a nyomozás jelenlegi állása szerint egy buszon eltulajdonította a fiú zsebéből kiesett mobiltelefont. A feltételezett elkövető jelenleg egy másik ügyből kifolyólag szabálysértési őrizetben van.

- írta a rendőrség a Magyar Nemzetnek.

Az eltűnés körülményeinek tisztázása továbbra is folyamatban van.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu