Egressy Mátyás eltűnése: Fontos döntést hozott a magyar sztárfodrász

Fontos, mondhatni egyre sürgetőbb mozgalom indítását kezdeményezte Zsidró Tamás. A 62 éves sztárfodrász mindig is szívesen állt a jó ügyek mellé, ám eddig leginkább a szépségiparból, netán a magánéleti történései miatt ismerhettük őt. Az elmúlt hetek, hónapok borzalmas esetei - kiváltképp Egressy Mátyás esete - miatt azonban mostanában egyre égetőbben érezte, hogy cselekednie kell.

Egressy Mátyás esete mélyen megrázta Zsidró Tamást (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Zsidró közösségi médiában elhelyezett bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy minden szülőnek fokozott figyelemmel kellene kísérnie azt, mi történik a gyermekével, kiváltképp az elmúlt időszakok borzalmas gyerekeltűnései miatt. Bár a hajszobrász erre nem tért ki, az bizonyos, hogy a mindössze 18 évesen eltűnt Egressy Mátyás halála lehetett számára a végső csepp abban a bizonyos pohárban.

Mit kell tudni Egressy Mátyás haláláról?

A fiatal fiú, az MTK tehetséges teniszezője szombat hajnalban (jan. 17.) tűnt el egy belvárosi szórakozóhelyről. Bár a hivatalos keresés még tart, a Lánchídon megtalált kulcscsomó és a drámai kamerafelvételek, melyeken egy alak a Dunába zuhan, már kevés reményt hagynak. A család és a barátok gyászolnak. Eltűnésének körülményeire a gyanú sötét árnyéka vetül: a hozzátartozók szerint Mátyás italába kábítószert keverhettek, ami végzetes zavarodottságot okozott nála.

Egressy Mátyás tragédiája megrázta az egész országot (Fotó: Facebook)

Egressy Mátyás magyartanára hosszú Facebook-posztban emlékezett meg diákjáról, felfedve, milyen ember is volt ő valójában. Mint írta, akik találkoztak vele, mind őriznek belőle kincseket. Január 21-én pedig Matyi iskolája, a Budapest VIII. kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium is búcsúposztot tett közzé.

„Az emlék nem múlik el, csak csenddé válik”

– kezdték bejegyzésüket, majd így folytatták:

„Egressy Mátyás végzős diákunkkal kapcsolatban példátlan megmozdulás történt a hétvégén. Ennek ereje felbecsülhetetlen, iskolánk közössége nagyon hálás mindenkinek, aki bármilyen módon igyekezett segíteni! Fájó szívvel írjuk, amit eddig nem tudtunk megosztani: a szülők tájékoztatása majd közleménye után kiderült számunkra, hogy búcsúznunk kell. Az elengedés mindig nehéz, Matyi esetén szinte lehetetlen: egy magabiztos, stabil, figyelmes tanulót, sportolót, barátot, társat veszítettünk el. A hiánya felfoghatatlan. Osztozunk a család fájdalmában, és fogjuk az osztálytársak, iskolatársak, kollégák kezét.”