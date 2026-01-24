Könnyfakasztó sorokkal búcsúztak Egressy Mátyástól a Lánchídon

Egressy Mátyás a barátaival indult el szórakozni Budapest belvárosába. Szombaton hajnalban hazaindult, de nem ért haza, eltűnt. Az ismerősök információ szerint még valakitől segítséget kért, hogy hazajusson, de végül elszaladt, azóta pedig nem adott magáról életjelet.

Egressy Mátyás

Egressy Mátyásnak verssel üzentek

A hatóságok nagy erőkkel kezdték el keresni a fiút. A kulcscsomóját megtalálták a Lánchídon, valamint egy kamera rögzítette, hogy egy Mátyáshoz hasonló fiú a hídról a jeges Dunába ugrott. Mindezek és az eddigi információk alapján arra lehet következtetni, hogy a fiú a folyóba ugrott.

Emiatt a napokban megosztottak egy képet az Egressy Mátyás megtalálásához létrehozott csoportban, amin az látszik, hogy valaki egy könnyfakasztó verssel búcsúzott a fiútól. A vers alatt, a földön egy gyertya is a fiúra emlékeztet.

Tizennyolc év és már elmentél,

csendben a híd alatt véget értél.

Az élet előtt álltál, fény és remény,

de a sötét árnyék vitt el téged, kérdem én,

miért, miért? Budapesti éjszaka, fények és nevetés,

egy álmos péntek este, semmi intő jel, semmi sejtés.

Barátokkal indultál, egy szokásos buli,

Ki gondolta volna, hogy ez lesz az utolsó utad,

Matyi. Senki sem tudta, hogy ez az utolsó este,

hogy többé nem mondjuk: „holnap találkozunk, persze”.

Bárcsak lett volna ott egy lélek melletted,

Egy kéz, mi megfog, egy szó, mi azt mondja: ne menj, ne tedd. Az egész ország megmozdult érted,

Ezrek keresték, idegenek is reméltek.

Örs, aztán Csömör, és csak csend maradt,

Mindenki azt várta: „Megtaláltuk Matyit!”. Értelmetlen halál, ennyire fiatalon,

Ismeretlenül is felfoghatatlan fájdalom,

Egy élet, ami még kezdődő volna csak,

De most nélküled megy tovább a világ, nap mint nap. Miért nem segített senki azon az éjszakán?

Miért nézünk át egymáson némán, bután?

Miért nem vesszük észre, ha valaki elveszik,

Ha egy lélek csendben segítségért könyörög? Elveszett élet, a hiányod mindent átsző,

de a szívünkben örökké élsz, a fényed soha el nem tűnő.

Isten veled, Matyi!

- írták a versben.

„Végem van” – ezt mondogatta Egressy Mátyás

Egy 16 éves szemtanú is jelentkezett az ügyben, aki szombat hajnalban többször is látta Mátyást az Örs vezér terén. Elmondása szerint a fiú azt mondogatta, hogy „végem van”. Megkérdezték a fiútól, hogyan került oda, mire azt válaszolta, hogy semmit sem tud. Ezek után állítólag futkározni kezdett.