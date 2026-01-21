"Ez az utolsó irodalomból beadott házi dolgozata" - Szívszorító sorokat osztott meg Egressy Mátyás tanárnője
Szívszorító! Így búcsúzik szeretett diákjától a tanárnő. Megosztotta a világgal, pontosan milyen ember volt Mátyás, hogy azok is megismerhessék, akiknek eddig "csak" egy név volt.
K. Barbara tanárnő szívszorító sorokat osztott meg szeretett diákjáról, az eltűnt Egressy Mátyásról. Az ország egyként keresi az eltűnt fiút, a rendőrség nemrég megosztotta, hogy a Dunában is keresik az eltűnt fiatalt. Eközben iskolájában kitűzték a fekete zászlót és teniszklubja is fekete profilképet állított be, azonban még mindig rengeteg a kérdés és sokan hisznek még a csodában, hogy a fiatal fiú élve előkerül.
Mátyás együtt indult bulizni a barátaival január 16-án, pénteken. Az éjszaka alatt váratlanul elvált tőlük és azóta nem adott életjelet magáról. Szülei azonnal aggódni kezdtek, mivel ez egyáltalán nem volt rá jellemző. Ezután Mátyást több helyen is látták a városban, többek közt az Örs vezér terén is. Azonban egy ponton megszakadt a nyom és nem volt merre indulni.
Jószívű, érzékeny lélek volt az eltűnt Mátyás
Az eltűnt fiú ügyében nyitottak egy Facebook-csoportot, ahol kommunikálni tudtak az üggyel kapcsolatban és segíteni a keresést. Az ország egyként fogott össze, hogy megtalálja az eltűnt fiút.
- Nemrég azonban tragikus hír érkezett, miszerint a fiút már a Dunában keresik.
- A kamerafelvételek alapján állítólag látható, hogy felment a hídra, azonban arról nincs felvétel, hogy lejött volna.
- Eközben egy hajó kamerája felvette, hogy egy test zuhant a vízbe kora reggel.
- A rendőrség videót is megosztott az átfogó keresésről.
Most megszólalt Mátyás egyik tanárnője, aki betekintést engedett a fiú személyiségébe és abba, milyen ember. A megható sorokat szó szerint idézzük.
Most, hogy kimondtàk a kimondhatatlan, hadd mondjam én is... ki... volt Mátyás, a mi, sokunk Matyija. Mert mintha mindenki ismernè... de mi, akik találkozhattunk vele, mind őrzünk belőle... kincseket
– kezdte sorait a tanárnő, majd "Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd"-ét idézte.
Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedőlt
a kincstár
A képen Mátyás utolsó beadott házi dolgozatát mutatta. Most már Franz Kafka - Az átváltozás c. novellája örökké Matyira fogja emlékeztetni a megtört tanárnőt.
Ez az utolsó irodalomból beadott házi dolgozata. Épp egy hete hozta, határidő előtt, még be sem fejeztük az anyagot... a többiek most állnak majd neki... Innentől Kafka Átváltozása is rá emlékeztet örökre
– írta K. Barbara, majd elmesélte, pontosan milyen ember is volt Egressy Mátyás. Olyan, aki bármikor tudta a választ és olyan, aki mindig mindenkinek segített, aki bajban volt.
A hátsó padban ült az elmúlt 3,5 évben az óráimon, látszólag passzív hely ez, alkalmat adva a meghúzódásra... Matyi mégis mindig követte a legnagyobb közegellnállásban is az órákat... láttam, tudtam, éppen lelkisegélyszolgálatot tart (mikor nem azt tartott?!), de minden kérdésemre tudta a választ... gondolkodva, megértve. Szerettem a gondolkodását, hogy tudott felfefezni, elmélyülni minden kérdesben... legyen az biológia, kémia vagy történelem. Szerettem a humorát. Valahogy olyan szerényen és érdek nélkül viszonyult mindenhez, hogy sokat lehetett vele együtt nevetni. Nagy kincs ez! A sors legdrámaibb fintora, hogy Matyi sosem volt egyedül. Mindig barátok, évfolyamtársak, testvérek, edzőtársak vették körül. Szerettem figyelni a kapcsolódásait, annyira látszott, hogy mindenkinek tud adni, mindenki hozzá fordul... tanulmányilag, emberileg...
Majd így folytatta:
Megannyi kapcsolódásunk volt, eljött élsportóként, sok edzés és tanulás mellett színházba, susu(vagyis iskolai) társ lett a tesója a lányommal, egyszer a Sasadin kiáltott ki nekem az ablakon a friss jogsija után... persze, hogy hozzá fordultam, kinél is kezdjek el felnőtt fővel vezetni tanulni... tudtam, aki neki jó társaság, tanító volt, nekem is az lesz! Így is lett
A tanárnő végül megtörten, szívszorító utolsó soraiban elbúcsúzott szeretett diákjától.
Együtt lehetett vele tanulni... az életet. A kapcsolódást. Az odafigyelést. A szorgalmat. A becsületet. Elmondtam volna ezt a kitűnő érettségije után... zsebében az olasz egyetemi felvételivel...de már nem tudom.
"Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer."
egy Mátyás Egressy
Megtiszteltetés volt Veled! Csak remélni tudom, hogy tudod!
A fiút hivatalosan továbbra is keresik.
