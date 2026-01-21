"Ez az utolsó irodalomból beadott házi dolgozata" - Szívszorító sorokat osztott meg Egressy Mátyás tanárnője

K. Barbara tanárnő szívszorító sorokat osztott meg szeretett diákjáról, az eltűnt Egressy Mátyásról. Az ország egyként keresi az eltűnt fiút, a rendőrség nemrég megosztotta, hogy a Dunában is keresik az eltűnt fiatalt. Eközben iskolájában kitűzték a fekete zászlót és teniszklubja is fekete profilképet állított be, azonban még mindig rengeteg a kérdés és sokan hisznek még a csodában, hogy a fiatal fiú élve előkerül.

Így búcsúzik szeretett diákjától, az eltűnt Mátyástól tanárnője

Mátyás együtt indult bulizni a barátaival január 16-án, pénteken. Az éjszaka alatt váratlanul elvált tőlük és azóta nem adott életjelet magáról. Szülei azonnal aggódni kezdtek, mivel ez egyáltalán nem volt rá jellemző. Ezután Mátyást több helyen is látták a városban, többek közt az Örs vezér terén is. Azonban egy ponton megszakadt a nyom és nem volt merre indulni.

Jószívű, érzékeny lélek volt az eltűnt Mátyás

Az eltűnt fiú ügyében nyitottak egy Facebook-csoportot, ahol kommunikálni tudtak az üggyel kapcsolatban és segíteni a keresést. Az ország egyként fogott össze, hogy megtalálja az eltűnt fiút.

Nemrég azonban tragikus hír érkezett , miszerint a fiút már a Dunában keresik.

, miszerint a fiút már a Dunában keresik. A kamerafelvételek alapján állítólag látható, hogy felment a hídra, azonban arról nincs felvétel, hogy lejött volna.

Eközben egy hajó kamerája felvette, hogy egy test zuhant a vízbe kora reggel .

. A rendőrség videót is megosztott az átfogó keresésről.

Most megszólalt Mátyás egyik tanárnője, aki betekintést engedett a fiú személyiségébe és abba, milyen ember. A megható sorokat szó szerint idézzük.

Most, hogy kimondtàk a kimondhatatlan, hadd mondjam én is... ki... volt Mátyás, a mi, sokunk Matyija. Mert mintha mindenki ismernè... de mi, akik találkozhattunk vele, mind őrzünk belőle... kincseket

– kezdte sorait a tanárnő, majd "Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd"-ét idézte.

Látjátok feleim, egyszerre meghalt és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.

Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,

csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.

De nincs már.

Akár a föld.

Jaj, összedőlt

a kincstár

A képen Mátyás utolsó beadott házi dolgozatát mutatta. Most már Franz Kafka - Az átváltozás c. novellája örökké Matyira fogja emlékeztetni a megtört tanárnőt.

Ez az utolsó irodalomból beadott házi dolgozata. Épp egy hete hozta, határidő előtt, még be sem fejeztük az anyagot... a többiek most állnak majd neki... Innentől Kafka Átváltozása is rá emlékeztet örökre

– írta K. Barbara, majd elmesélte, pontosan milyen ember is volt Egressy Mátyás. Olyan, aki bármikor tudta a választ és olyan, aki mindig mindenkinek segített, aki bajban volt.

A hátsó padban ült az elmúlt 3,5 évben az óráimon, látszólag passzív hely ez, alkalmat adva a meghúzódásra... Matyi mégis mindig követte a legnagyobb közegellnállásban is az órákat... láttam, tudtam, éppen lelkisegélyszolgálatot tart (mikor nem azt tartott?!), de minden kérdésemre tudta a választ... gondolkodva, megértve. Szerettem a gondolkodását, hogy tudott felfefezni, elmélyülni minden kérdesben... legyen az biológia, kémia vagy történelem. Szerettem a humorát. Valahogy olyan szerényen és érdek nélkül viszonyult mindenhez, hogy sokat lehetett vele együtt nevetni. Nagy kincs ez! A sors legdrámaibb fintora, hogy Matyi sosem volt egyedül. Mindig barátok, évfolyamtársak, testvérek, edzőtársak vették körül. Szerettem figyelni a kapcsolódásait, annyira látszott, hogy mindenkinek tud adni, mindenki hozzá fordul... tanulmányilag, emberileg...

Majd így folytatta:

Megannyi kapcsolódásunk volt, eljött élsportóként, sok edzés és tanulás mellett színházba, susu(vagyis iskolai) társ lett a tesója a lányommal, egyszer a Sasadin kiáltott ki nekem az ablakon a friss jogsija után... persze, hogy hozzá fordultam, kinél is kezdjek el felnőtt fővel vezetni tanulni... tudtam, aki neki jó társaság, tanító volt, nekem is az lesz! Így is lett

A tanárnő végül megtörten, szívszorító utolsó soraiban elbúcsúzott szeretett diákjától.

Együtt lehetett vele tanulni... az életet. A kapcsolódást. Az odafigyelést. A szorgalmat. A becsületet. Elmondtam volna ezt a kitűnő érettségije után... zsebében az olasz egyetemi felvételivel...de már nem tudom. "Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer." egy Mátyás Egressy Megtiszteltetés volt Veled! Csak remélni tudom, hogy tudod!

A fiút hivatalosan továbbra is keresik.